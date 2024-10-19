В Тамбовской области произошло обрушение пятиэтажки. Работают спасатели, есть погибшие

В Кирсанове Тамбовской области произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Об этом утром 19 октября сообщает пресс-служба МЧС.

«На месте обрушения пятиэтажки работают спасатели, после утечки бытового газа начался пожар», говорится в сообщении.

Огонь удалось потушить на 150 «квадратах», повреждены оказались 4 и 5 этажи жилого дома на улице Коммунистической. На месте происшествия работают 34 специалиста и 18 единиц техники.