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Происшествия В Тамбовской области произошло обрушение пятиэтажки. Работают спасатели, есть погибшие

В Тамбовской области произошло обрушение пятиэтажки. Работают спасатели, есть погибшие

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3 комментария

В Кирсанове Тамбовской области произошло частичное обрушение пятиэтажного дома. Об этом утром 19 октября сообщает пресс-служба МЧС.

«На месте обрушения пятиэтажки работают спасатели, после утечки бытового газа начался пожар», говорится в сообщении.

Огонь удалось потушить на 150 «квадратах», повреждены оказались 4 и 5 этажи жилого дома на улице Коммунистической. На месте происшествия работают 34 специалиста и 18 единиц техники.

По предварительной информации, пострадали 4 человека, из них 2 погибли. 5 жильцов удалось спасти.

Для эвакуированных жильцов был подготовлен пункт временного размещения на 60 человек. Открытое горение удалось ликвидировать в 9 утра.

Спасатели продолжают проливку и разборку конструкций.

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Кирсанов Тамбовская область Пожар Обрушение дома Утечка газа МЧС
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Комментарии
4
Rostik37
53 минуты
Хотели как лучше, а получилоь, как всегда.(с)
282556445
52 минуты
Кирсанов подождёт, дамбас надо восстанавливать.
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