Пять человек и проект: Минюст расширил список иностранных агентов

Реестр иностранных агентов Минюста 18 октября был дополнен пятью новыми именами и одним названием. В него были включены Алексей Барановский*, Андрей Волна*, Сергей Илюхин*, Даниил Константинов*, Максим Матвейченков (Максим Блант)*, а также проект «Ateo»*.

Про члена Легиона «Свобода России»** Алексея Барановского на сайте Минюста сказано следующее: «…распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ и их политике и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ; выступал против СВО. Проживает за пределами России».

Травматолог и ортопед из Кемерова Андрей Волна (уехавший на Украину и лечащий солдат ВСУ), архангельский журналист и политик Сергей Илюхин (был одним из активистов Шиеса), политик Даниил Константинов и экономический обозреватель Максим Блант (Максим Матвейченков) удостоились схожего описания.

Новостной телеграм-канал Ateo Breaking более чем с 540 тыс. подписчиков попал в иноагенты из-за «участия в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов; он также распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ и их политике и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, а также недостоверную информацию об избирательной системе РФ». Уточняется, что его создатели и владельцы — лица, проживающие за пределами России.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

** Признан в РФ террористической организацией.