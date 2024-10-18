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Финансы Минюст предлагает увеличить штрафы по 36 экономическим статьям. Некоторые — в несколько раз

Минюст предлагает увеличить штрафы по 36 экономическим статьям. Некоторые — в несколько раз

1 810
4 комментария

Министерство юстиции России разработало законопроект, повышающий размер штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности. Об этом 18 октября сообщает «Интерфакс».

Источник, знакомый с текстом законопроекта, сообщил изданию, что проект уже согласован с Министерством экономического развития.

Инициатива затронет составы, в которых ранее увеличили пороговые значения крупного и особо крупного ущерба, что позволило декриминализировать ряд преступлений и перевести их в разряд административных правонарушений. К тому же, по словам собеседника «Интерфакса», размеры штрафов по упомянутым в законопроекте преступлениям «не пересматривались многие годы».

Среди таковых преступлений: уклонение от уплаты налогов, статья 199 УК РФ (штраф по части 1 «от 100 до 300 тысяч рублей» может вырасти до значений «от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей»); преднамеренное банкротство, статья 199 УК РФ (штраф предлагается увеличить с 200-500 тысяч рублей до 800 тысяч — 2 миллионов рублей, а по второй части статьи штраф может назначаться от 4 миллионов рублей), злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (штрафы поднимутся до 100 тысяч — 2 миллионов рублей), мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, повлекшее причинение значительного ущерба (штрафы могут поднять до 1,5 миллиона рублей) и так далее.

Законопроект находится на согласовании с заинтересованными государственными федеральными органами и организациями.

Между тем проект федерального бюджета на следующие три года предусматривает поступления в размере около 6 миллиардов рублей ежегодно от штрафов.

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Минюст Штрафы Экономические преступления Уклонение от уплаты налогов
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Комментарии
4
282694747
1 час
Дойка только началась
378532788
1 час
обочечникам и второрядникам когда увеличат?
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