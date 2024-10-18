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Город Главный синоптик Петербурга: ещё не весь теплый воздух дошёл к нам с запада

Главный синоптик Петербурга: ещё не весь теплый воздух дошёл к нам с запада

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1 комментарий

Пятница, 18 октября, будет одним из самых тёплых дней в Петербурге в октябре, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

«Вчерашний закат настраивал нас на продолжение отличной погоды сегодня. Так и получается, облаков достаточно мало, а утренние облака отходят от города. Поэтому день сегодня будет одним из самых теплых, максимальная температура в Санкт-Петербурге достигнет +13 градусов, а может, и превысит это значение», — пишет Колесов.

Поможет температуре то, что с запада всё ещё идёт тёплый воздух, и «адвекция тепла медленно, но продолжается».

Отдельная хорошая новость: в ближайшие дни сильных изменений в погоде не предвидится. Выходные будут сухими и относительно теплыми, по 11-13 градусов днём. А вот ночи в Ленобласти на фоне антициклона ожидаются прохладные, местами до минус 1, — «осень же, ясное небо и тихо». В Петербурге по ночам теплее, особенно у залива, да и в центре города до плюс 4-6 градусов.

«Антициклон устойчиво стоит на месте, атмосферное давление в Санкт-Петербурге высокое, 771-772 мм рт. ст. и понижаться начнет только в начале следующей недели», — добавляет синоптик.

Подробный прогноз погоды на выходные читайте на «Фонтанке», а также смотрите фотографии вчерашнего заката и сегодняшнего рассвета.

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Комментарии
1
Заливщик голосовых планок
42 минуты
Теплый воздух с недружественного запада?!! Возмутительно!
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