Главный синоптик Петербурга: ещё не весь теплый воздух дошёл к нам с запада

Пятница, 18 октября, будет одним из самых тёплых дней в Петербурге в октябре, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
«Вчерашний закат настраивал нас на продолжение отличной погоды сегодня. Так и получается, облаков достаточно мало, а утренние облака отходят от города. Поэтому день сегодня будет одним из самых теплых, максимальная температура в Санкт-Петербурге достигнет +13 градусов, а может, и превысит это значение», — пишет Колесов.
Поможет температуре то, что с запада всё ещё идёт тёплый воздух, и «адвекция тепла медленно, но продолжается».
Отдельная хорошая новость: в ближайшие дни сильных изменений в погоде не предвидится. Выходные будут сухими и относительно теплыми, по 11-13 градусов днём. А вот ночи в Ленобласти на фоне антициклона ожидаются прохладные, местами до минус 1, — «осень же, ясное небо и тихо». В Петербурге по ночам теплее, особенно у залива, да и в центре города до плюс 4-6 градусов.
«Антициклон устойчиво стоит на месте, атмосферное давление в Санкт-Петербурге высокое, 771-772 мм рт. ст. и понижаться начнет только в начале следующей недели», — добавляет синоптик.
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