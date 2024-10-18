Главный синоптик Петербурга: ещё не весь теплый воздух дошёл к нам с запада

«Вчерашний закат настраивал нас на продолжение отличной погоды сегодня. Так и получается, облаков достаточно мало, а утренние облака отходят от города. Поэтому день сегодня будет одним из самых теплых, максимальная температура в Санкт-Петербурге достигнет +13 градусов, а может, и превысит это значение», — пишет Колесов.

Поможет температуре то, что с запада всё ещё идёт тёплый воздух, и «адвекция тепла медленно, но продолжается».

Отдельная хорошая новость: в ближайшие дни сильных изменений в погоде не предвидится. Выходные будут сухими и относительно теплыми, по 11-13 градусов днём. А вот ночи в Ленобласти на фоне антициклона ожидаются прохладные, местами до минус 1, — «осень же, ясное небо и тихо». В Петербурге по ночам теплее, особенно у залива, да и в центре города до плюс 4-6 градусов.