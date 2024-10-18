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Политика МИД Франции: вторая мирная конференция по Украине «без сомнения» состоится до конца 2024 года

МИД Франции: вторая мирная конференция по Украине «без сомнения» состоится до конца 2024 года

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Вторая мирная конференция по Украине состоится до конца текущего года «без сомнений». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Министр также отметил, что Париж поддерживает предложение Киева пригласить на конференцию Россию. «Украинцы сами предложили пригласить РФ на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», заявил он (цитата по РИА Новости). По словам Барро, Украина сейчас переживает сложный момент в конфликте с РФ и ей тяжело удерживать линию фронта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за ускорение диалога по мирному решению украинского кризиса и за участие в нем российской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что второй «саммит мира» состоится уже в ноябре. Точной даты он назвать не смог.

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Жан-Ноэль Барро МИД Франции Саммит мира Мирная конференция Украина Владимир Зеленский
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