МИД Франции: вторая мирная конференция по Украине «без сомнения» состоится до конца 2024 года

Вторая мирная конференция по Украине состоится до конца текущего года «без сомнений». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Министр также отметил, что Париж поддерживает предложение Киева пригласить на конференцию Россию. «Украинцы сами предложили пригласить РФ на вторую международную конференцию, и мы поддерживаем это решение», заявил он (цитата по РИА Новости). По словам Барро, Украина сейчас переживает сложный момент в конфликте с РФ и ей тяжело удерживать линию фронта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за ускорение диалога по мирному решению украинского кризиса и за участие в нем российской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что второй «саммит мира» состоится уже в ноябре. Точной даты он назвать не смог.