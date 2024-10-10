Зеленский запланировал второй «саммит мира» на ноябрь. В его офисе утверждают обратное

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что второй «саммит мира» состоится уже в ноябре. Точной даты он назвать не смог, пишет 10 октября ТАСС.

«Сейчас дату не знает никто, но мы всё подготовим», — сообщил Зеленский журналистам.

Во вторник, 8 октября, глава офиса Зеленского Дарья Заривная заявила, что второго «саммита мира» в ноябре не планируется. По ее словам, сейчас идут тематические конференции по каждому пункту формул, что в итоге должно привести к принятию коммюнике. Его основные положения станут основой для предстоящего мирного плана, объяснила Заривная.

Первый «саммит мира» прошел 15–16 июня в Швейцарии. Россию туда не пригласили. В Кремле заявили, что «результат этой встречи стремится к нулю».