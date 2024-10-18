ЦАХАЛ показал кадры последних минут жизни главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара

Пресс-служба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) 17 октября опубликовала видео, на котором, как утверждается. запечатлены последние минуты жизни раненого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

Источник: пресс-служба ЦАХАЛ

Дрон ЦАХАЛ обнаружил раненого главу ХАМАС в полуразрушенном доме после ракетной атаки в Секторе Газа. Человек на видео пытается сбить беспилотник палкой, но промахивается, после чего, как сообщается, его убивает снайпер.

Яхья Синвар был одним из основателей ХАМАС. Несколько месяцев назад он возглавил политбюро организации после убийства Исмаила Хании.

Ранее сегодня сообщалось, что Синвар был убит накануне в результате операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа. После опознания его тела информацию подтвердили глава МИД Израиля Исраэль Кац и ЦАХАЛ. Позднее об убийстве главы ХАМАС сообщил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.