МИД Израиля и ЦАХАЛ подтвердили убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа

Лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит накануне в результате операции Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа. С таким официальным заявлением выступили глава МИД Израиля Исраэль Кац и ЦАХАЛ. Ранее об этом сообщали СМИ.

В течение последних нескольких недель 162-я дивизия и дивизия Газа проводили операции в районах, где, по данным разведки, скрывались высокопоставленные функционеры ХАМАС. Силы 828-й бригады Бисламах убили трех террористов, и сегодня один из них после опознания был идентифицирован как Синвар. У властей Израиля были образцы ДНК Синвара, поскольку тот провел много лет в израильских тюрьмах.

Кац назвал операцию великим достижением для Израиля и победой для всего мира в борьбе с радикальным исламом во главе с Ираном.

«Синвар спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою смертоносную идеологию как до, так и во время войны и был ответственен за убийство и похищение многих израильтян», — говорится в заявлении. Глава политбюро ХАМАС был убит после того, как в течение прошлого года скрывался за гражданским населением Газы, как на земле, так и под землей в туннелях ХАМАС в секторе Газа.

Где именно и когда была проведена операция, не уточняется, но израильские военные пообещали предоставить более подробную информацию позже. В заявлении отдельно оговаривается, что в здании, где были «ликвидированы террористы», не было признаков присутствия израильских заложников.

Группировка ХАМАС официально не комментировала эти данные.