Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

зап.

 772мм 79%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Общество МИД Израиля и ЦАХАЛ подтвердили убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа

МИД Израиля и ЦАХАЛ подтвердили убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа

2 284
9 комментариев

Лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит накануне в результате операции Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа. С таким официальным заявлением выступили глава МИД Израиля Исраэль Кац и ЦАХАЛ. Ранее об этом сообщали СМИ.

В течение последних нескольких недель 162-я дивизия и дивизия Газа проводили операции в районах, где, по данным разведки, скрывались высокопоставленные функционеры ХАМАС. Силы 828-й бригады Бисламах убили трех террористов, и сегодня один из них после опознания был идентифицирован как Синвар. У властей Израиля были образцы ДНК Синвара, поскольку тот провел много лет в израильских тюрьмах.

Кац назвал операцию великим достижением для Израиля и победой для всего мира в борьбе с радикальным исламом во главе с Ираном.

«Синвар спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою смертоносную идеологию как до, так и во время войны и был ответственен за убийство и похищение многих израильтян», — говорится в заявлении. Глава политбюро ХАМАС был убит после того, как в течение прошлого года скрывался за гражданским населением Газы, как на земле, так и под землей в туннелях ХАМАС в секторе Газа.

Где именно и когда была проведена операция, не уточняется, но израильские военные пообещали предоставить более подробную информацию позже. В заявлении отдельно оговаривается, что в здании, где были «ликвидированы террористы», не было признаков присутствия израильских заложников.

Группировка ХАМАС официально не комментировала эти данные.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Яхья Синвар ХАМАС Ликвидация ЦАХАЛ Израиль Сектор Газа
Лайк
LIKE70
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED15
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Слава России!
1 час
ребята, убивают людей, а террористов ликвидируют.
VKuser15335355
1 час
С кем же мы дружить там будем? Сейчас всех друзей поубивают.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
Новости компаний
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Новости компаний
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
ТОП 5
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09