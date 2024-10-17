Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

зап.

 772мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Sky News Arabia: лидер ХАМАС Яхья Синвар убит в секторе Газа

Sky News Arabia: лидер ХАМАС Яхья Синвар убит в секторе Газа

Израиль, вероятно, устранил нового главу ХАМАС Яхью Синвара. Сообщается, что это произошло во время операции в Газе в среду.

1 784
4 комментария

Арабский телеканал Sky News Arabia 17 октября сообщил, что источник подтвердил им гибель лидера палестинского движения. По информации собеседника издания, Синвар был убит во время операции израильской армии в Рафахе.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе столкновения с четырьмя боевиками в секторе Газа накануне был убит человек, похожий на Синвара. Заложников в здании не было. По заявлению ЦАХАЛ, на телах боевиков были обнаружены фальшивые деньги и документы, пишет израильский телеканал Kan. Телеканал со ссылкой на источники в службах безопасности отмечает, что у Израиля есть ДНК Синвара, так как он сидел в израильской тюрьме, поэтому будет легко установить, он это или нет.

Министр обороны Израиля Йоав Галант опубликовал в соцсетях сообщение, где процитировал стих из Торы, в котором говорится: «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча». К цитате он прикрепил изображение, где между перечеркнутыми фото лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, погибшего в результате израильского авиаудара по Бейруту, и лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммада ад-Дейфа зачеркнуто пустое место.

Яхья Синвар стал новым главой политбюро ХАМАС после убийства Исмаила Хании в Иране в июле. Израиль считает Синвара одним из организаторов нападения 7 октября 2023 года. Полагали, что с того дня он скрывался в туннелях, вырытых под Газой.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Израиль Палестино-израильский конфликт ХАМАС Сектор Газа
Лайк
LIKE25
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
DanCitizen
51 минута
Ликвидирован террорист
Слава России!
47 минут
братана кремлёвского замочили, хады😂😂😂
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
Новости компаний
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Новости компаний
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
ТОП 5
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09