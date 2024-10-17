Sky News Arabia: лидер ХАМАС Яхья Синвар убит в секторе Газа

Арабский телеканал Sky News Arabia 17 октября сообщил, что источник подтвердил им гибель лидера палестинского движения. По информации собеседника издания, Синвар был убит во время операции израильской армии в Рафахе.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе столкновения с четырьмя боевиками в секторе Газа накануне был убит человек, похожий на Синвара. Заложников в здании не было. По заявлению ЦАХАЛ, на телах боевиков были обнаружены фальшивые деньги и документы, пишет израильский телеканал Kan. Телеканал со ссылкой на источники в службах безопасности отмечает, что у Израиля есть ДНК Синвара, так как он сидел в израильской тюрьме, поэтому будет легко установить, он это или нет.

Министр обороны Израиля Йоав Галант опубликовал в соцсетях сообщение, где процитировал стих из Торы, в котором говорится: «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча». К цитате он прикрепил изображение, где между перечеркнутыми фото лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, погибшего в результате израильского авиаудара по Бейруту, и лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммада ад-Дейфа зачеркнуто пустое место.

Яхья Синвар стал новым главой политбюро ХАМАС после убийства Исмаила Хании в Иране в июле. Израиль считает Синвара одним из организаторов нападения 7 октября 2023 года. Полагали, что с того дня он скрывался в туннелях, вырытых под Газой.