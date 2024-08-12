CNN: Новый глава ХАМАС Синвар сообщил о готовности к прекращению огня. Ответ за Нетаньяху

Новый глава ХАМАС Яхья Синвар передал через посредников из Египта и Катара послание о готовности к прекращению огня в секторе Газа. Об этом 12 августа пишет CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, послание было вручено израильским официальным лицам накануне важного саммита, который состоится в конце этой недели.

При этом позиция Биньямина Нетаньяху остается неясной. «Никто не знает, чего хочет Биби», — сказал один из собеседников CNN. Важным фактором остается огромное давление на премьера со стороны Соединенных Штатов, требующих соглашения о прекращении огня и освобождения заложников.