CNN: Новый глава ХАМАС Синвар сообщил о готовности к прекращению огня. Ответ за Нетаньяху

Новый глава ХАМАС Яхья Синвар передал через посредников из Египта и Катара послание о готовности к прекращению огня в секторе Газа. Об этом 12 августа пишет CNN со ссылкой на израильский источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания, послание было вручено израильским официальным лицам накануне важного саммита, который состоится в конце этой недели.
При этом позиция Биньямина Нетаньяху остается неясной. «Никто не знает, чего хочет Биби», — сказал один из собеседников CNN. Важным фактором остается огромное давление на премьера со стороны Соединенных Штатов, требующих соглашения о прекращении огня и освобождения заложников.
Синвар, лидер ХАМАС в Газе и, по данным Израиля, один из организаторов смертоносного теракта 7 октября, был назначен новым главой политического бюро группировки после убийства Хании. Вскоре после этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС и «стереть мерзкую организацию с лица земли».
9 августа стало известно, что еще один высокопоставленный член ХАМАС и один из командиров формирований группировки Самер Махмуд аль-Хадж был убит на юге Ливана, в городе Сайда, в результате авиаудара Израиля.
Синвар не появлялся на публике с 7 октября и, как полагают, скрывается в туннелях, вырытых под Газой. Хания сыграл ключевую роль в переговорах о прекращении огня, но роль Синвара была более ограниченной, учитывая его трудности в общении с внешним миром, пишет CNN.