«Стереть мерзкую организацию с лица земли». Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара и «стереть мерзкую организацию с лица земли». Об этом он написал 6 августа в социальной сети.

Ранее движение сообщило, что Яхья ас-Синвар избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании.

Ранее в Иране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Удар бы нанесен по его резиденции в Тегеране. Обстрел произошел после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.