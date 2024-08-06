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    «Стереть мерзкую организацию с лица земли». Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

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    Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал «как можно скорее устранить» нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара и «стереть мерзкую организацию с лица земли». Об этом он написал 6 августа в социальной сети.

    Ранее движение сообщило, что Яхья ас-Синвар избран новым главой политбюро палестинского движения ХАМАС вместо убитого в Иране Исмаила Хании.

    Ранее в Иране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Удар бы нанесен по его резиденции в Тегеране. Обстрел произошел после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

    Тегеран также пообещал отомстить за смерть главы политбюро «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Израиль официально не взял на себя ответственность за убийство Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о непричастности Вашингтона к произошедшему.

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