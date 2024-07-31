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    В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания

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    В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Удар бы нанесен по его резиденции в Тегеране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Обстрел произошел после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Погиб также один из телохранителей политика.

    Движение ХАМАС сделало заявление, в котором признало гибель главы политбюро и назвало Израиль ответственным за случившееся.

    Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались дать комментарий для телеканала CNN в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявив, что они «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

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