В Иране рассказали подробности об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. И обещали отомстить

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит снарядом малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограммов. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованное по итогам расследования.
В КСИР назвали убийство Хании «террористической операцией», организованной Израилем при поддержке США.
Тегеран также пообещал отомстить за смерть главы политбюро «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Израиль официально не взял на себя ответственность за убийство Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о непричастности Вашингтона к произошедшему. Газета The New York Times утверждала, что Исмаил Хания был убит в результате взрыва бомбы, а не ракетного удара.
Ранее движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Вскоре после этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.
Сегодня утром также стало известно, что север Израиля подвергся атаке со стороны Ливана — удар нанесла проиранская группировка «Хезболла». Вскоре после этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана — «одного из главных террористов Южного фронта «Хезболлы», как было сказано в заявлении.