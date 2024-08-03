В Иране рассказали подробности об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. И обещали отомстить

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит снарядом малой дальности с боеголовкой массой около 7 килограммов. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованное по итогам расследования.

В КСИР назвали убийство Хании «террористической операцией», организованной Израилем при поддержке США.

Тегеран также пообещал отомстить за смерть главы политбюро «в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом». Израиль официально не взял на себя ответственность за убийство Хании. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о непричастности Вашингтона к произошедшему. Газета The New York Times утверждала, что Исмаил Хания был убит в результате взрыва бомбы, а не ракетного удара.