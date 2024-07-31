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    NYT: Лидер Ирана приказал нанести прямой удар по Израилю

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    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Об этом 31 июля пишет New York Times со ссылкой на источники.

    Отмечается, что приказ стал ответом на убийство главы политбюро «Хамас» Исмаила Хании. Информацию изданию подтвердили три источника в Иране.

    Ранее сообщалось, что израильская армия нанесла удар по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране. В страну он приехал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Погиб также один из телохранителей политика.

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