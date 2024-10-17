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Город В Петербурге начались общественные обсуждения по строительству храма в Приморском районе

В Петербурге начались общественные обсуждения по строительству храма в Приморском районе

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4 комментария

В Санкт-Петербурге начались общественные обсуждения о предоставлении разрешения на использование участка в Приморском районе на пересечении улиц Савушкина и Школьная (западнее дома №145, литера А по улице Савушкина) для осуществления религиозных обрядов. Это следует из информации, 17 октября появившейся на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

КГА опубликовал на своем сайте материалы к обсуждениям, там же любой заинтересованный может подать свои предложения или замечания. На это отводится срок до 23 октября.

В Смольный за разрешением на использование участка для осуществления религиозных обрядов обратился приход храма святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе. В настоящее время этот вид использования является условно-разрешенным.

В заявлении указано, что правообладателем участка является сам приход. Из материалов следует, что на участке приход хочет построить здание храма на 200 посетителей и автостоянку на 37 машиномест. Храм будет иметь стилобат, «имитирующий скальное основание» с облицовкой крупными шлифованными блоками из гранита, на котором будет размещен основной объем строения.

Вокруг храма планируется обустроить круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников. Вход на территорию участка планируется оборудовать системой контроля со шлагбаумом. Также проектирование предусматривает газоны, набивные дорожки и мощение.

В пояснительной записке привозятся данные, согласно которым в муниципальном округе №65 проживет более 190 тысяч человек, однако «до сих пор не существует ни одного действующего капитального здания храма». Временные храмы на территории МО, как утверждается, могут вместить 80 человек, что «не удовлетворяет потребностей православных христиан в регулярном богослужении».

Кроме того, приводится ссылка на данные ВЦИОМ 2010 года, согласно которым 75% россиян причисляют себя к православным христианам.

«Используя альтернативный метод маркетингового исследования в определении потребностей населения 65 муниципального округа, мы приходим к тому, что из 190 318 человек, проживающих на территории 65 муниципального округа Приморского района, 140 000 человек могут причислять себя по тем или иным признакам к православной церкви», - говорится в записке.

Далее автор делает предположение, что из 140 тысяч человек порядка 120 тысяч знакомы с содержанием книги Библия, а 90-100 тысяч человек соблюдают религиозные обычаи и праздники.

«Допустим, что лишь каждый третий из них придет в храм, тогда мы также имеем не менее внушительную цифру - примерно в 35 000 человек. Итого: количество православных христиан, проживающих на территории Приморского района в 65 муниципальном округе, варьируется от 35 000 до 140 000 человек», - приходит к выводу автор записки.

Глава прихода святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Дмитрий Зубов на момент публикации не ответил на просьбу «Фонтанки» о комментарии.

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Приход храма святого преподобного Сергия Радонежского Строительство храма Приморский район КГА Смольный Общественное обсуждение
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Комментарии
4
274570806
13 минут
Почему не хотят посчитать число атеистов, верящих, что Бога нет? Мне это в школе и институте преподавали. Такое строение оскорбляет чувства этой категории верующих
280278359
3 минуты
Можно нам в Приморском районе, пожалуйста, лучше школу, а?. По 38 человек в классе - это же невыносимо и для детей, и для учителей.
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