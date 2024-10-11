Для участка на пересечении Савушкина и Школьной улицы просят разрешение на религиозное использование

В Приморском районе пройдут общественные обсуждения по предоставлению участку на пересечении Школьной улицы и улицы Савушкина вида разрешенного использования «осуществление религиозных обрядов». Анонс опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Источник: скриншот «Яндекс. Карты»







Участок имеет площадь 5 625 кв. метров и расположен западнее дома № 145 по улице Савушкина. В настоящее время, согласно правилам землепользования и застройки, участок находится в жилой зоне среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории исторически сложившихся районов города. «Осуществление религиозных обрядов» числится для этой зоны в условно-разрешенных видах использования, поэтому для того, чтобы город дал на него разрешение, необходимо провести общественные обсуждения.

Экспозицию с материалами к общественным обсуждениям опубликуют на сайте КГА 17 октября, с этого же дня все желающие могут подавать свои замечания и предложения.

На участке в настоящее время расположена одноэтажная Сергиевская церковь.