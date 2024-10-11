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Город Для участка на пересечении Савушкина и Школьной улицы просят разрешение на религиозное использование

Для участка на пересечении Савушкина и Школьной улицы просят разрешение на религиозное использование

1 677
12 комментариев

В Приморском районе пройдут общественные обсуждения по предоставлению участку на пересечении Школьной улицы и улицы Савушкина вида разрешенного использования «осуществление религиозных обрядов». Анонс опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Участок имеет площадь 5 625 кв. метров и расположен западнее дома № 145 по улице Савушкина. В настоящее время, согласно правилам землепользования и застройки, участок находится в жилой зоне среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории исторически сложившихся районов города. «Осуществление религиозных обрядов» числится для этой зоны в условно-разрешенных видах использования, поэтому для того, чтобы город дал на него разрешение, необходимо провести общественные обсуждения.

Экспозицию с материалами к общественным обсуждениям опубликуют на сайте КГА 17 октября, с этого же дня все желающие могут подавать свои замечания и предложения.

На участке в настоящее время расположена одноэтажная Сергиевская церковь.

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Комментарии
12
Kostiks
56 минут
т.е., попам мало церквушки вплотную к домам, надо еще и весь участок оттяпать? Судя по карте, там уже забор. А мог бы быть сквер
-4*
44 минуты
Лучше бы построили школу или больницу, а не отдали землю дармоедам!
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