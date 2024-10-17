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Афиша Plus Кто и зачем использует шифры в музыке — бесплатно расскажут в библиотеке «Ржевская»

Кто и зачем использует шифры в музыке — бесплатно расскажут в библиотеке «Ржевская»

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Некоторые музыкальные произведения – настоящие детективы: композиторы оставляют в них скрытые послания. Одни расшифрованы, другие так и остаются неразгаданными. «Шифры в музыке» (так называется лекция) будем взламывать 20 октября в библиотеке «Ржевская». Бесплатно. 12+

Ноты, то есть высоту музыкального звука, можно обозначать буквами. Николай Мясковский, один из крупнейших советских композиторов-симфонистов первой половины ХХ века, в Квартете для струнных No. 3 упомянул своего учителя, профессора Петербургской консерватории А.К. Лядова. Если написать ноты буквами, получится B, Re, Gis, La, Do, Fa — «берегись Лядова».

Иоганн Себастьян Бах внедрял в свои произведения ноты, которые в немецкой системе обозначений складывались в его фамилию, B-A-C-H.

Композитор Эдуард Элгар так и назвал свое произведение загадкой — «Энигма –вариации» («энигма» — загадка). В каждой из 14 вариаций он закодировал имена своих друзей и посвятил: «Моим друзьям, изображенным здесь». Но утверждал, что в произведении есть и еще кое-какой секрет.

20 октября в библиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр-т, д. 35/1) попытаемся вместе с музыкальным критиком Елизаветой Голевой разобраться в том, как расшифровывать музыкальные загадки, а заодно узнаем, разгадана ли «Энигма» полностью. Регистрация на TimePad. Начало в 17:00.

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