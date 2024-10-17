Историк расскажет про закулисье музеев-квартир

Как создавались музеи Анны Ахматовой и Иосифа Бродского, как устроены мемориальные жилища Гюго и Рембрандта и зачем в музеи-квартиры возвращаться, если с первого раза вроде бы все можно увидеть — узнаем 20 октября в Котельной Левашовского завода. Бесплатно. 12+

Источник: Огнев Михаил







В мемориальной квартире физиолога, нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова среди вещей есть полотенце с вышивкой. Вышивала мать Павлова. Выпускник рязанского духовного училища, семинарист Рязанской духовной академии Иван Павлов прочитал труд «Рефлексы головного мозга» Сеченова — и засобирался в Петербург, в университет, хотя должен был стать священнослужителем, как его предки по матери и отцу. На полотенце «церковнославянским» шрифтом вышито: «Кто прямъ тот упрямъ».

В музее-квартире Павлова есть на что посмотреть, так что можно и не обратить внимание, например, на пол в столовой. Ну, линолеум, что тут интересного? Но это не новодел: линолеум положили Павловы сто лет назад.