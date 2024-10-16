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Общество Один из основателей Greenpeace* просит убежища во Франции. Его ареста требует Япония

Один из основателей Greenpeace* просит убежища во Франции. Его ареста требует Япония

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2 комментария

Один из основателей Greenpeace Пол Уотсон направил президенту Франции Эмманюэлю Макрону письмо с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Об этом 16 октября пишет ТАСС.

Уотсон был задержан 21 июля полицией Гренландии по запросу Японии. Страна восходящего солнца обвиняет экоактивиста в «нападении на [японских] китобоев и препятствовании их работе». Уотсон обвинения опровергает, а его защита называет выдачу Японии противоречащей Европейской конвенции о правах человека. В Японии, по их словам, не соблюдаются права человека.

Под стражей Уотсон будет находиться до 23 октября.

Пол Уотсон был исключен из Greenpeace еще в 1977 году из-за его методов работы. Организация обвинила его в экотерроризме. Впоследствии он примкнул к деятельности двух радикальных природоохранных групп — Captain Paul Watson Foundation и Sea Shepherd. Последняя в феврале 2007 года своими судами блокировала японские корабли у берегов Антарктиды в знак протеста против отстрела китов.

Про письмо Уотсона Макрону рассказала председатель французского подразделения Sea Shepherd Ламия Эссамлали.

* — международная экологическая организация, признана в РФ нежелательной.

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Greenpeace Пол Уотсон Эммануэль Макрон Франция Япония Политическое убежище
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Комментарии
2
2772818844
38 минут
От активизма до терроризма - один шаг.
282203669
3 минуты
Гринпис - нежелательная у нас организация..нда, видимо конец близок
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