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Власть Медведев рассказал, чем займется «Единая Россия» после победы РФ в СВО

Медведев рассказал, чем займется «Единая Россия» после победы РФ в СВО

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23 комментария

Партии «Единая Россия» будет работать труднее после победы РФ в специальной военной операции на Украине и поэтому нужно готовиться заранее, чтобы показать результат. Об этом 16 октября заявил председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, работать будет сложнее потому, что «повестка дня сменится».

«Будут другие вызовы», — заявил Медведев и добавил, что «здесь уже не прикроешься тем, что „выиграть надо, надо победить“» (цитата по РИА Новости).

По мнению Медведева, после победы в СВО «все будут требовать результат — прямо и сейчас». Любые военные действия — это период высшей консолидации общества для победы над врагом, пояснил председатель «Единой России». Но когда победа уже достигнута, может произойти некий «отток симпатий».

Также на встрече с руководителями региональных исполкомов партии Медведев назвал ЕР партией, которая «пришла всерьез и надолго», и заявил, что представители партии работают в новых регионах страны «с риском для жизни».

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Дмитрий Медведев Единая Россия СВО Победа
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Комментарии
23
Игорь Протасов
2 часа
Вас всех ожидают в преисподней. С нетерпением.
Слава России!
2 часа
согласен, после победы придётся много работать, особенно им будет тяжело, в условиях крайнего севера.
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