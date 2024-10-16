Медведев рассказал, чем займется «Единая Россия» после победы РФ в СВО

Партии «Единая Россия» будет работать труднее после победы РФ в специальной военной операции на Украине и поэтому нужно готовиться заранее, чтобы показать результат. Об этом 16 октября заявил председатель партии и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, работать будет сложнее потому, что «повестка дня сменится».

«Будут другие вызовы», — заявил Медведев и добавил, что «здесь уже не прикроешься тем, что „выиграть надо, надо победить“» (цитата по РИА Новости).

По мнению Медведева, после победы в СВО «все будут требовать результат — прямо и сейчас». Любые военные действия — это период высшей консолидации общества для победы над врагом, пояснил председатель «Единой России». Но когда победа уже достигнута, может произойти некий «отток симпатий».

Также на встрече с руководителями региональных исполкомов партии Медведев назвал ЕР партией, которая «пришла всерьез и надолго», и заявил, что представители партии работают в новых регионах страны «с риском для жизни».