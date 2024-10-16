Петербургских предпринимателей зовут на ярмарку возле ТРЦ «Галерея». В Смольном считают, что согласовать ее невозможно

Возле торгового центра «Галерея» может появиться рынок. Объявление для потенциальных арендаторов на днях появилось на одном из профильных сервисов.

Пока речь идет о новогоднем маркете, который планируется провести с 12 декабря 2024 года по 12 января 2025-го. Он расположится на площади перед входом в торговый центр и рядом со станцией метро «Площадь Восстания» и выходом из Московского вокзала. «После окончания Новогоднего маркета состоится его пролонгация, домики устанавливаются минимум на год», — отмечается в объявлении.

Аренда домика 6 кв. м предлагается за 540 тысяч рублей в месяц. Продавать на ярмарке планируют пряники, выпечку, сладости, еду в упаковке, глинтвейн, уличную еду с приготовлением на месте, новогодние украшения, сувениры, предметы декора и подарки, теплые зимние изделия и аксессуары.

По информации «Фонтанки», уличный маркет — это проект ООО «Смарт Старт», которое организует ярмарку внутри «Галереи» и других торговых центров. Корреспонденту, который позвонил по объявлению от имени потенциального арендатора, сообщили, что торговля будет вестись на городской земле и что «Галерея» находится в финальной стадии согласования ярмарки с городской администрацией.

Однако, по данным «Фонтанки», комитет по промышленной политике пока не получал такого запроса от ТРК и не планирует ничего согласовывать. Более того, чтобы организовать ярмарку на городской земле, недостаточно просто подать заявку, нужно, чтобы участок был в реестре мест для проведения ярмарок. Для размещения постоянных киосков необходим договор с КИО, но место сначала нужно включить в схему размещения НТО, а затем разыграть на торгах. Но площадь перед «Галереей» включить в схему не получится: ее назначение — для размещения объектов коммунального хозяйства. Таким образом, любую торговлю, которая ведется на этом месте, будет устранять комитет по контролю за имуществом.