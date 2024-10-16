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Общество Володин призвал не привлекать мигрантов для работы учителями и врачами

Володин призвал не привлекать мигрантов для работы учителями и врачами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий, с которыми иностранцы смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании нижней палаты 16 октября.

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11 комментариев

По мнению Володина, Минздрав, Минпросвещения и Министерство науки и высшей школы должны сами заниматься подготовкой кадров, а не привлекать мигрантов в сферу здравоохранения и образования. «Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов, и мы, понимая ответственность, сделаем все возможное для создания условий для врача и учителя», — заявил он.

Председатель Госдумы отметил, что из выпускников-целевиков работать в больницы возвращаются только 34% и что целесообразнее понять, почему они не идут в профессию. «А у нас Министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами», — сказал Володин.

Накануне Володин попросил Минтруда обосновать список профессий для упрощенной выдачи ВНЖ в России. Он поручил профильному комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов запросить позицию ведомства по этому вопросу, сообщил ТАСС.

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Комментарии
11
iamback
1 час
"целесообразнее, понять, почему они не идут в профессию." Неужели непонятно? Тогда что ты делаешь на этом посту?
Свободу попугаям!
1 час
Это какие-же они тупые или прикидываются?
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