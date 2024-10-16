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Происшествия Двух калужских девочек поместили в спеццентр за танцы на кладбище

Двух калужских девочек поместили в спеццентр за танцы на кладбище

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Двух девочек из города Сухиничи суд поместил на 15 суток в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей — «за надругательства над местом захоронения погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО». Об этом сообщает 16 октября объединенная пресс-служба судов Калужской области. Причиной стали танцы на кладбище для «ТикТока».

Инцидент произошёл, по данным суда, 4 сентября в Сухиничах. Две девочки (по данным РИА Новости, они 2014 и 2012 годов рождения, то есть им 10 и 12 лет) пришли на городское кладбище и принялись снимать на мобильник видео. Делали они это, как говорится в сообщении, «без соблюдения правил этики и уважения к памяти усопших». В итоге они смонтировали ролики с музыкой, накладывая на изображения умерших фото, и в тот же день выложили их в TikTok.

«В ходе своих действий несовершеннолетние ложились на могильные захоронения, танцевали вблизи захоронений, в том числе с флагом России, тем самым совершили безнравственные, циничные действия», — отмечается в сообщении.

Девочек поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних МО МВД «Сухиничский», а родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ).

«Выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы, суд решил поместить несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Калужской области сроком на 15 суток», - сообщают в пресс-службе.

Решение пока ещё не вступило в законную силу.

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кладбище Калужская область
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Комментарии
1
Кот Ученый
2 минуты
Либерда не знает как комментить такое... Вроде бы от рыжыма пострадали, а топить за них как то ...глупо)
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