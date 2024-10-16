Три машины сошлись на КАД и растят многокилометровую пробку у М-11

Источник: читатель «Фонтанки» Сергей







Несколько машин, включая небольшой грузовик, столкнулись на внутреннем кольце КАД около съезда на М-11, рассказал «Фонтанке» читатель. Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о ДТП поступила в 13:05. На 66-м километре внутреннего кольца столкнулись три автомобиля.

Источник: читатель «Фонтанки» Сергей







Люди в аварии не пострадали. Участники ДТП занимают три полосы: вторую, третью и четвертую, из-за чего движение затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор уже растянулся почти на 6 километров, начинаясь у развязки с Софийской улицей.

Источник: Яндекс.Карты





