В Подмосковье фургон сбил женщину с четырехлетним ребенком на нерегулируемом переходе

В Павлово-Посадском городском округе Московской области вечером 15 октября фургон «Фиат» сбил женщину 1986 года рождения и ее четырехлетнего сына, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. О ДТП сообщает телеграм-канал «Подмосковная полиция».

Мать от полученных травм скончалась на месте, а ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется.

Источник: Подмосковная полиция







За рулем «Фиата» находилась 37-летняя женщина.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.