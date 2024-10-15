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Происшествия В Подмосковье фургон сбил женщину с четырехлетним ребенком на нерегулируемом переходе

В Подмосковье фургон сбил женщину с четырехлетним ребенком на нерегулируемом переходе

882
2 комментария

В Павлово-Посадском городском округе Московской области вечером 15 октября фургон «Фиат» сбил женщину 1986 года рождения и ее четырехлетнего сына, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. О ДТП сообщает телеграм-канал «Подмосковная полиция».

Мать от полученных травм скончалась на месте, а ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется.

За рулем «Фиата» находилась 37-летняя женщина.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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ДТП подмосковье Женщина с ребенком
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Комментарии
2
Леошид Турист
23 минуты
Нам зачем об этом знать?
Кто-то где-то как-то
11 минут
"Незаменимые" опять, вновь и снова. Зачем о такой мелочи писать - непонятно, особенно здесь - с учетом локации происшествия.
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