В Подмосковье фургон сбил женщину с четырехлетним ребенком на нерегулируемом переходе

В Павлово-Посадском городском округе Московской области вечером 15 октября фургон «Фиат» сбил женщину 1986 года рождения и ее четырехлетнего сына, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. О ДТП сообщает телеграм-канал «Подмосковная полиция».
Мать от полученных травм скончалась на месте, а ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется.
За рулем «Фиата» находилась 37-летняя женщина.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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