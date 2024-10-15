Власти США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa на $4 миллиона за дискриминацию евреев

Власти Соединенных Штатов Америки оштрафовали на 4 миллиона долларов немецкую авиакомпанию Lufthansa за дискриминацию пассажиров-евреев. Об этом 15 октября пишет NBC News.
Этот штраф является крупнейшим из когда-либо наложенных Министерством транспорта на авиакомпанию, отмечают в издании.
Минтранс США во вторник сообщил, что Lufthansa запретила 128 пассажирам в традиционной ортодоксальной иудейской одежде сесть на стыковочный рейс в Германии, направлявшийся из Нью-Йорка в Будапешт (Венгрия) в мае 2022 года. Сотрудники авиакомпании якобы обращались с ними всеми так, как будто они были единой группой, и отказали им в посадке, несмотря на то что многие пассажиры не знали друг друга и не летели вместе.
Основанием стало то, что некоторые из пассажиров якобы нарушили масочную политику авиакомпании, однако на видеозаписи инцидента сотрудники Lufthansa говорят пассажирам, что «каждый должен заплатить» за ошибки нескольких, а затем определяют «всех» как «евреев, прибывших из аэропорта Кеннеди». Немецкие СМИ уточнили, что сотрудники отказывали в посадке на борт людям, которых они определили как евреев, потому что они носили ермолку или имели пейсы.
Специальный посланник администрации Байдена по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт назвала обстоятельства того, как авиакомпания обращалась с пассажирами, «невероятными». Компания-авиаперевозчик извинилась за инцидент, заявив о своей «нетерпимости к расизму, антисемитизму и дискриминации любого рода», но Липштадт этого оказалось мало.
«Если бы это сделала какая-либо авиакомпания, это было бы возмутительно. Но ужасная, отвратительная ирония заключается в том, что это исходит от немецкой национальной авиакомпании», — заявила она.
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