Власти США оштрафовали авиакомпанию Lufthansa на $4 миллиона за дискриминацию евреев

Минтранс США во вторник сообщил, что Lufthansa запретила 128 пассажирам в традиционной ортодоксальной иудейской одежде сесть на стыковочный рейс в Германии, направлявшийся из Нью-Йорка в Будапешт (Венгрия) в мае 2022 года. Сотрудники авиакомпании якобы обращались с ними всеми так, как будто они были единой группой, и отказали им в посадке, несмотря на то что многие пассажиры не знали друг друга и не летели вместе.