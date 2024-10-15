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Авто Эффектный прыжок автомобиля в реку с трамплина сняли на видео в Ленобласти

Эффектный прыжок автомобиля в реку с трамплина сняли на видео в Ленобласти

Видео с автомобильным трюком в деревне Кобона в Кировском районе Ленобласти появилось в сети 15 октября. Обстоятельства необычного шоу устанавливают.

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4 комментария

Ролик, на котором легковой автомобиль летит с трамплина в реку, опубликовали в группе «Леднево» во «ВКонтакте». Машина перепрыгнула ограждение моста и «рыбкой» нырнула в воду. От удара у нее открылся капот и отвалился задний бампер. После из салона выбрался довольный водитель в шлеме и поплыл к людям, находившимся рядом на лодке. Отчетливо слышно довольное: «Никитооос!» А за кадром диалог:

— Сколько ты перед этим выпил?

— Трезвый, трезвый был.

По словам очевидцев, трамплин у моста в Кобоне монтировали несколько человек при помощи манипулятора, пишет 47News. Процесс заметили сегодня около 9 часов утра. В местном чате написали, что машину после трюка доставали эвакуатором и увезли в поле за деревню. Масляных пятен на воде уже не было, но сам факт опасного трюка местные не оценили.

Со слов жителей, на место выезжала полиция. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Комментарии
4
275640356
1 час
В следующий раз лучше на скорости в бетонную стену.
280303529
45 минут
Надо надеяться, что организаторы и исполнители получат убедительно заслуженные награды, в соответствие с кодексами.
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