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Происшествия Стало известно, почему баскетбольный щит упал на петербургского школьника

Стало известно, почему баскетбольный щит упал на петербургского школьника

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2 комментария

Баскетбольный щит, упавший на петербургского школьника две недели назад, оказался «недостаточно» закреплен. Такую предварительную причину произошедшего «Фонтанке» 15 октября сообщили в администрации Красносельского района.

«Предварительная причина падения — недостаточный крепеж конструкции», — уточнили в районе. Также там подчеркнули, что новое здание школы на проспекте Буденного, где и произошел инцидент, открыли только 2 сентября 2024 года. Через месяц, 1 октября, во время урока физкультуры на восьмиклассника упал баскетбольный щит.

Заместитель главы администрации Сергей Тимофеев уточнил, что застройщику ООО «СОТЭКС» направлен список дефектов, которые были выявлены после ввода в эксплуатацию нового корпуса.

По открытым данным, компания «СОТЭКС» существует с 2010 года. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании за прошлый год составила больше 8 миллиардов рублей.

Инцидент с падением щита на мальчика в школе Петербурга произошел в начале октября. Следственный комитет сообщал, что ребенок получил ушиб головы и ссадины. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

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Комментарии
2
-4*
12 минут
Если бы не Бастрыкин, то не возбудили бы!
triton1977
1 час
Про подобную трагедию в связи с "безалаберностью" при организации спортплощадок на Фонтанке по моему в прошлом году была заметка, когда подросток в каком то из регионов погиб из-за упавших футбольных "ворот".
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