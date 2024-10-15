Стало известно, почему баскетбольный щит упал на петербургского школьника

Баскетбольный щит, упавший на петербургского школьника две недели назад, оказался «недостаточно» закреплен. Такую предварительную причину произошедшего «Фонтанке» 15 октября сообщили в администрации Красносельского района.

«Предварительная причина падения — недостаточный крепеж конструкции», — уточнили в районе. Также там подчеркнули, что новое здание школы на проспекте Буденного, где и произошел инцидент, открыли только 2 сентября 2024 года. Через месяц, 1 октября, во время урока физкультуры на восьмиклассника упал баскетбольный щит.

Заместитель главы администрации Сергей Тимофеев уточнил, что застройщику ООО «СОТЭКС» направлен список дефектов, которые были выявлены после ввода в эксплуатацию нового корпуса.

По открытым данным, компания «СОТЭКС» существует с 2010 года. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании за прошлый год составила больше 8 миллиардов рублей.