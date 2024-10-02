Мальчик пострадал после падения баскетбольного щита в школе Петербурга. Бастрыкин поручил возбудить дело

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования мальчика в школьном спортзале на проспекте Буденного на юго-западе Петербурга. Школьник получил ушибы головы и ссадины после падения на него баскетбольного щита, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в среду, 2 октября.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и предоставить доклад», — пишет следком.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Петербургу, инцидент случился 2 октября. Металлическая конструкция упала на голову восьмиклассника во время урока физкультуры. Следователи уже осмотрели спортзал, где рухнул щит.

Также делом заинтересовалась петербургская прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности жизни и здоровья.