Топ-100 школ по ЕГЭ. Где в Петербурге лучше всего готовят к поступлению в вуз

Источник: Донат Сорокин / ТАСС







В престижных вузах Петербурга стремительно растут проходные баллы, так что городским школам приходится бежать со всех ног, чтобы хотя бы остаться на прежнем месте в рейтинге лучших. «Фонтанка» представляет топ-100 тех, чьи ученики добиваются наивысших результатов по ЕГЭ.

«Фонтанка» понимает, что результаты ЕГЭ — это лишь один из многих критериев, по которому следует оценивать школу. Они не учитывают ни работу учителей начальных классов, от которых зависит, как ребенок настроится на учебу. Ни психологическую атмосферу в классе, от которой зависит комфорт учеников. Ни стараний руководства по обеспечению школьников уютом и современными технологиями. В конце концов, в этих цифрах нет ничего от заслуг учителей, предметы которых не входят в список ЕГЭ: музыка, труд, физкультура, окружающий мир, а ведь для ребенка, особенно в младших классах, это даже важнее, чем для старшеклассников органическая химия или новомодная статистика.

Таким образом, этот рейтинг не отвечает на вопрос, какая школа хорошая, а какая плохая. Где ребенку будет легко и приятно учиться и получать знания. И уж тем более — насколько успешен он будет во взрослой жизни.

Есть и еще одна тонкость. Нередко высокие баллы по ЕГЭ получаются у школьников не благодаря, а вопреки достижениям учителей. Ведь очень многие, не полагаясь на школу, готовятся к экзаменам с репетиторами.

Как бы то ни было, вверху рейтинга мы видим именно те школы, которые и ожидаем увидеть — там никаких сюрпризов. Вечная битва лицеев № 30 и № 239. Конечно, ФТШ, конечно, 366, 369, 610, Аничков лицей. Когда же речь заходит о топ-20, становится уже интересно. Там год к году позиции меняются, борьба становится жестче, в силу вступает воля случая, которая определяет более или менее «звездный» выпуск в школе и повышает или понижает ее место в рейтинге. Положение же школ в топ-50 и топ-100 меняется ежегодно на несколько десятков позиций, и воспринимать их как свидетельство регулярной и закономерной успешности невозможно.

В рейтинге не принимали участие частные школы, вузы, на базе которых также можно сдавать ЕГЭ, ведомственные учебные заведения, а также специализированные школы для детей с особенностями развития.

Вот как выглядит топ-50 школ в 2024 году по одному из критериев — доля выпускников, сдавших три ЕГЭ с суммарным результатом в диапазоне от 251 до 300 баллов.

Мы видим, что в тот самый вечный спор 30 и 239 лицеев грубо и бесцеремонно вмешалась ФТШ им. Алферова, которая заняла в этом году первое место по числу выпускников с наибольшим числом баллов с совершенно умопомрачительным результатом 82,14 %. Год назад у ФТШ был четвертый результат с 55,77 %. А вот лицей 369 на Маршала Захарова, «уронив» результат всего на 4 п. п., до 55 %, упал с третьего сразу на 10 место. Зато лицей № 366 — тоже математический — демонстрирует завидную стабильность: третий год подряд занимает четвертое место, по праву занимая позицию в числе лучших и самых популярных школ города.

Высших похвал и уважения заслуживает и лицей 393, показывающий лучший рост за последние годы. В 2022 году он был на 17 месте, в прошлом — на 12, а сейчас — сразу пятое. Другое дело, что скачок с 42 до 59 % произошел за счет увеличения числа учеников, сдавших на высшие баллы ЕГЭ всего с 19 до 20. При этом количество всех детей, успешно прошедших экзамен, в школе резко сократилось с 45 до 34 — отсюда и рост доли самых успешных. А в 2022 году, когда 393 школа занимала 17 место, на высшие баллы ЕГЭ сдало сразу 23 ученика. Вот такая арифметика.

Кстати, это еще один повод поговорить об относительности и иллюзорности школьных рейтингов. Ведь в зачет школы, если считать так, как мы начали, не идут те, кто вообще не сдал ЕГЭ на проходные баллы. Или те, кого школа в рамках селекции отсеивала в 9 и 10 классах.

Да, об этом не принято говорить, отмечая успехи популярных школ, но очень многие дети уходят из них, не доучившись до конца 11 класса. «Не потянули», — обычно говорят про таких. «Не смогли научить», — парируют родители и предъявляют вполне успешные результаты ЕГЭ и поступление в престижный вуз после перехода в другую школу. И это тоже правда школьной жизни, обратная сторона успешности школ из верхней части рейтинга.

Вот как выглядит рейтинг петербургских школ по количеству (а не по доле) учеников, сдавших ЕГЭ на высшие баллы.

Сразу видно, что лицеи 239 и 30 и тут впереди планеты всей, а на третье место выходит очень популярная 56 гимназия. Хотя высших баллов в ней достигла в этом году только треть успешно сдавших ЕГЭ, учителям удалось подготовить на отлично сразу 76 ребят. Почти столько же, сколько в ФМЛ 30, и в 1,5 раза больше, чем лицей ФТШ. А для вхождения в топ-50 (из 654 городских школ) достаточно было подготовить к таким результатам 9 учеников, больше, чем 30, такими успешными выпускниками может похвастаться всего 11 школ на весь город.

Также в десятке лидеров оказывается и еще одна заметная в городе Вторая Санкт-Петербургская гимназия. Детей в ней учится вдвое меньше, чем в 56 гимназии, а доля успешно сданных ЕГЭ примерно такая же.

Бросается в глаза появление вверху рейтинга, пожалуй, самого популярного в городе «медицинского» лицея № 214, который находится в одном квартале с Мариинской больницей. В этом году, к примеру, биологию в нем сдавало рекордное для города число школьников — сразу 129 человек. Неудивительно, что школа, привлекающая повышенное число очень мотивированных к профессии детей (а другим в ней особо делать нечего), выдает и приличные результаты по профильным предметам. С другой стороны, каждый пятый, сдававший в 214 лицее биологию, получил условную тройку, то есть менее 60 баллов.

И это повод посмотреть на успешность школ с третьей стороны — сколько их выпускников проваливает ЕГЭ или не набирает достаточно баллов, чтобы поступить в вуз.

Вот рейтинг школ с наименьшим количеством троечников по ЕГЭ. То есть тех, кто по сумме трех ЕГЭ набрал менее 160 баллов. Кстати, стоит отметить, что наличие даже такого низкого результата не исключает поступление на бесплатное обучение в петербургские вузы. «Фонтанка» писала, куда можно поступить даже с меньшими баллами. А если на платное, то и в СПбГУ.

Итак, мы видим, что сразу 18 школ в городе могут похвастаться нулем в этом рейтинге. В основном это все сильные школы с математическим, естественно-научным или языковым уклоном. Год назад таких школ было 12.

Однако стоит отметить: в целом количество неприятных результатов в лучших по ЕГЭ школах в этом году выросло с 87 до 101.

Например, у 56 гимназии число троечников увеличилось с 4 до 9 штук, а шанс ими оказаться вырос с 1,58 % до 3,69 %. В Естественно-научном лицее при Политехе в прошлом году экстремально низких результатов не было совсем, в этом году — два. А в целом очень хороший математический лицей № 344 на Тельмана вместо одного троечника в прошлом году в этом получил сразу трех.

При этом большинство школ второго эшелона результаты тоже ухудшили. Если год назад топ-50 этого варианта рейтинга замыкался результатом 8,33 %, то сейчас — уже 9,52 %.

Есть нюанс. В рейтинг попали результаты только тех детей, кто пошел сдавать необязательные третий и последующий экзамены. Для получения аттестата о среднем образовании достаточно сдать русский язык и один из двух уровней математики. Но, конечно, те, кто после школы намерен идти в вуз, ЕГЭ на выбор сдают в обязательном порядке. И — увы! — не всегда успешно.

К примеру, одна из крупных (с четырьмя 11 классами) гимназий Московского района в этом году на ЕГЭ послала 81 выпускника (столько сдавало обязательный русский язык). Однако в рейтинг попали данные только о 75 учениках. То есть шесть человек либо ограничились двумя обязательными экзаменами, либо провалили третий. В прошлом году соотношение попыток и засчитанных результатов в этой гимназии — 84/78.

Так что еще раз отметим: ранжирование школ по результатам ЕГЭ имеет смысл разве что в самой верхней части рейтинга. Даже там итог во многом определяется случаем, а уж в обычных школах — и подавно.

Во многом показательно и то, что в 100 «худших» с точки зрения итогов ЕГЭ-2024 школах Петербурга нашлось 60 ребят, которые сдали экзамены с общей суммой более 251 балла. Стобалльников не было, но больше 90 баллов некоторые набирали (по русскому и обществознанию). Так что дело не столько в школе, сколько в самом школьнике и его родителях.