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Общество В СПбГУ со 112 баллами. На платное в старейший вуз Петербурга поступили студенты с рекордно низкими баллами

В СПбГУ со 112 баллами. На платное в старейший вуз Петербурга поступили студенты с рекордно низкими баллами

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3 комментария

В этом году в СПбГУ прием на договорную основу вырос на 20% в сравнении с прошлой приемной кампанией — всего в вуз зачислили 2761 первокурсника на платное. В списках зачисленных «Фонтанка» обнаружила аномалию — десятки студентов, которые поступили в старейший вуз Петербурга, едва перешагнули порог ЕГЭ.

Напомним, что в этом году на «Журналистике» в СПбГУ бюджетных мест не осталось совсем — все заняли олимпиадники и льготники. На ряде факультетов из года в год проходные баллы на бюджет близятся к максимально возможным 300 за три предмета. От этого еще более непонятна такая низкая планка для студентов-договорников, причем дело не в том, что абитуриенты не хотят платить, так что берут тех, кто идет, вне зависимости от результатов ЕГЭ. Прием на платку, наоборот, вырос на большинстве направлений, от «Бизнес-информатики» и «Конфликтологии», куда на договорную основу поступило почти в два раза больше студентов, чем год назад, до «Лечебного дела» и «Философии».

Оговорим, что на ряде направлений прием на платку все же упал. Например, на самое дорогое в СПбГУ направление «Международный менеджмент» поступило всего 32 человека против 84 в прошлом году. В этом случае цена все-таки могла сыграть свою роль: 600 тысяч нынешнее второкурсники платить еще были готовы, но 627 тысяч, цену за обучение в 2023–2024 году для первого курса, — похоже, уже нет. Незначительно снизился прием на договорную основу на «Политологии», «Социологии», «Международной журналистике» и «Клинической психологии», где стоимость существенно ниже. С тех же социологов берут 262 тысячи в год — это одна из самых низких цен на учебу во всем вузе.

Такая существенная разница между проходными бюджетников и договорников связана в том числе с требованиями вуза. Для поступления на бюджет вуз устанавливает минимальные проходные баллы — на некоторых специальностях самый минимум доходит до 80 баллов за предмет. Для договорной основы планка существенно ниже: например, от рекламщиков-бюджетников требуют минимум 70 баллов, от платников на ЕГЭ по английскому достаточно 22 баллов, по русскому — 36. На нефтегазе за деньги хватит 27 баллов по математике — это минимальный порог, чтобы не получить за экзамен двойку.

С не самыми высокими баллами на платку в СПбГУ брали и в прошлом году. Тогда на «Сестринское дело» поступил абитуриент со 118 баллами, на «Психологию» — со 127, на «Нефтегазовое дело» — со 124, на «Прикладную математику» — со 135. Однако именно в прием-2024 явление стало более массовым — сразу на 29 направлений поступили выпускники, которые получили менее 140 баллов за три предмета.

Рекордно низкий проходной — на экономике. На одно из самых популярных и престижных направлений в СПбГУ поступил студент со 112 баллами, причем платный прием на этом направлении вырос на 65% год к году. Это 37 баллов за ЕГЭ. Со 115 баллами абитуриенты прошли на «Международные отношения» и «Историю Вьетнама», со 116 — на «Картографию и геоинформатику». Причем такие низкие баллы поступивших не зависят ни от набора, ни от цен на учебу — будущие картографы платят 298 тысяч в год, историки — 421. Международников и экономистов набрали 156 и 137 человек, историков — 4.

Менее 120 баллов оказалось на «Бизнес-информатике» и «Рекламе и связях с общественностью», причем для рекламщиков набор вырос в 2,5 раза — в прошлом году на платку взяли 49 человек, в этом — 173. На «Юриспруденцию» с углубленным изучением китайского и права КНР и на «Геологию» взяли всего со 124 баллами, будущие конфликтологи, социологи и физики прошли со 126.

На «Россиеведение» на платку прошли всего два человека, один из них — со 128 баллами. Со 127 — на новое в СПбГУ направление «Фармация». У историков проходной балл оказался таким же, как у физруков, а у врачей баллы оказались ниже, чем на любом из факультетов в СЗГМУ им. Мечникова или Первом меде для студентов-договорников, поступавших в прошлом году.

Высокие баллы даже на платном оказались на всевозможных программах направлений «Востоковедение», «Лингвистика» и «Филология». Рекордно высокие — для айтишников. Правда, на другие айти-направления брали и со 140 баллами, но на «Науках о данных» и «Современном программировании» оказались особенно избирательными даже со студентами-договорниками — проходные баллы составили 271 и 272 соответственно. Это больше 90 баллов по каждому из предметов.

«Фонтанка» направила запрос в СПбГУ о том, как в вузе видят причину таких цифр, но не получила ответа к моменту публикации.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
3
Леошид Турист
47 минут
Ичё?
280920854
45 минут
интересно, а у льготников сколько баллов? и сколько из них будет отчислено после первой сессии?
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