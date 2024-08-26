Гид по проходным баллам в вузы Петербурга в 2024 году. Куда можно поступить со 112 баллами, а где — и с 300 только платно

Фото: Авторство: A.I.. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15379974 Поделиться Поделиться





По итогам приема этого года университеты Петербурга поделились на две категории. В одних проходные баллы существенно выросли, а на ряде направлений бюджетных мест совсем не осталось из-за олимпиадников и льготников. В других в числе зачисленных оказались абитуриенты, которые едва перешли минимальный порог ЕГЭ. «Фонтанка» подвела итоги приема на бюджет в Петербурге и узнала, куда можно поступить, если набрал на экзаменах по 35–45 баллов из 100.



Проходные баллы в 2024 году Рост проходных баллов фиксировали в большинстве университетов Петербурга. В ВОЕНМЕХе средний балл ЕГЭ по сравнению с прошлым набором увеличился на два балла. Высокими проходными баллами традиционно отметился и петербургский кампус ВШЭ. На большинстве направлений там проходные баллы стремятся к 300 — максимуму, который можно получить на ЕГЭ за три предмета. На новых образовательных программах — «Аналитика в экономике», «Управление бизнесом» и «Бизнес-информатика» — конкурс доходил до 24 человек на место, рассказал «Фонтанке» начальник управления по организации приема и работе с абитуриентами НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Михаил Компанец.



Еще один рекордсмен по баллам — ИТМО. Сразу на четырех программах для поступления потребовалось набрать максимальное из возможных количество баллов — 310. Это каждый из экзаменов на 100 баллов и еще 10 — за индивидуальные достижения. Такой высокий конкурс оказался на «Прикладной математике и информатике», «Математическом обеспечении и администрировании информационных систем» и «Информационных системах и технологиях». Химикам для бюджета понадобилось как минимум 299 баллов. Самый низкий проходной балл в ИТМО для экологов — в этом году последний зачисленный по общему конкурсу абитуриент набрал 236 баллов.

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Рекордно высокие проходные в этом году в петербургском филиале РГУПа и СПбГЭУ. В ФИНЭКе самый жесткий конкурс оказался на «Экономике» и «Бизнес-информатике». Оговорим, что при подсчетах «Фонтанка» анализировала приказы о зачислении на очную форму обучения и отбирала программы, где по итогам приема оказался самый низкий проходной по вузу. В СПбГУ в этом году баллы тоже выросли — на бюджет с баллом ниже 209 проходили разве что на этапе приоритетного зачисления. Самый низкий результат оказался на «Гидрометеорологии» и «Географии» — 209 и 211 соответственно. Со сравнительно невысокими результатами можно было поступить на теолога или на геолога — 213 и 220 баллов.



Из года в год все сложнее поступить в творческие вузы. Там проходные баллы обычно оказываются посильными на специфические специальности. Так, в Академии им. Штиглица в этом году абитуриент с 242 баллами поступил на «Теорию и историю искусств», в КИТ — с 216 баллами на «Радиотехнику», а в Институт культуры — со 186 на «Библиотечно-информационную деятельность».

В технических университетах баллы в этом году тоже высокие, но не заоблачные. В Политех можно было поступить со 197 баллами на «Металлургию», в ЛЭТИ с 207 баллами — на «Радиоэлектронные системы и комплексы» и «Техносферную безопасность». В Технологическом институте проходные баллы выросли на IT-направлениях и на профильных программах университета, причем к «Биотехнологии» интерес абитуриентов растет год от году, рассказал «Фонтанке» ректор Технологического института Андрей Шевчик. Самым низким проходной оказался на «Химической технологии» — 129 баллов.



В медицинских вузах легче всего попасть на бюджет на «Сестринское дело». Самым недоступным по баллам в этом году стал Первый мед — 198 баллов, чуть легче было попасть на бюджет в СЗГМУ им. Мечникова — 166 баллов. Зато в Педиатрический можно было проскочить со 148 баллами — на все то же «Сестринское дело».

Прошел порог — и на бюджет Тем не менее в Петербурге остаются университеты, где поступить на бюджет на отдельные направления можно и с совсем скромными баллами. В этом году в городе оказалось 15 вузов, куда можно пройти с баллом ниже 165. Это меньше 55 баллов по каждому из предметов.



«Антирекорд» в очередной раз у ПГУПСа: на «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» поступил счастливчик со 112 баллами — это около 37 из 100 за экзамен. Традиционно невысокие баллы в морских университетах — в ГУМРФ им. Макарова достаточно всего 120 баллов на «Водные пути, порты и гидротехнические сооружения», в СПбГМТУ — 140 на «Материаловедение и технологии материалов».

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Если результаты ЕГЭ не самые выдающиеся, то можно присмотреться и к Аграрному университету. Со 120 баллами в этом году можно было поступить на «Электрооборудование и электротехнологии», со 130 — на «Садоводство», со 132 — на «Аграрно-пищевые технологии» и «Разведение и селекцию животных». Невысокая планка и в Университете ветеринарной медицины — на «Водных биоресурсах и аквакультуре» проходной балл в этом году составил всего 126.



Для будущих учителей баллы обычно доходят и до 270 за три предмета, но если присмотреться к направлениям, где готовят учителей начальной школы или ОБЖ, то в РГПУ им. Герцена пройти на бюджет вполне реально и со 165 баллами. Менее 150 баллов для поступления оказалось достаточно также в СПбГУПТДе, ВОЕНМЕХе и Педиатрическом, менее 160 — в ЛГУ им. Пушкина , Горном, СПбГУ ГА и Химико-фармацевтическом.



Почему не осталось бюджетных мест Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что на этапе приоритетного зачисления в ряде вузов большинство мест достались олимпиадникам и льготникам. Об этой проблеме говорили и чиновники, пообещав как-то изменить ситуацию. С наплывом призеров и победителей столкнулись, к примеру, в ВШЭ, где по БВИ (без вступительных испытаний) поступили 259 человек — это 41% от общего числа бюджетных мест. Еще 22 выпускника прошли по целевому направлению, 29 — по особой квоте, 47 — по отдельной. Итого — по общему конкурсу в вуз зачислили 273 человека, и это притом что «Вышка» в этом году получила 16,5 тысячи заявлений от абитуриентов, подчеркнул Михаил Компанец.

«Питерская "Вышка" интересна тем, кто стремится смотреть шире образовательной программы, упорно и настойчиво движется к своей цели — именно такие абитуриенты и составляют ядро набора в нашем университете», — заявил он.

Все бюджетные места на нескольких направлениях заранее разобрали и в ИТМО. С теми, кто даже с высокими баллами не прошел на бюджет из-за олимпиадников, в университете работали отдельно. «Мы с такими ребятами связывались, кому-то предлагали другие образовательные программы с возможностью перевода. Так что мы старались не терять сильных мотивированных ребят», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО Алексей Итин.

В Технологическом институте с таким потоком олимпиадников не столкнулись, зато в вузе в 2024 году обошлись без дополнительного приема — это впервые за три года. Последние приемные кампании университет набирал по 70–80 человек после основных дат зачисления. Однако в ряде вузов Петербурга все же проводили дополнительное зачисление на бюджет. Среди них — СЗГМУ им. Мечникова и Морской технический университет.



В остальном прием прошел спокойно — особенно в сравнении с кампанией 2022 года. Как уже рассказывала «Фонтанка», отчасти это связано с тем, что вузы готовятся к глобальным переменам и в порядке приема, и в системе образования. Пока на 2025 год анонсируют систему сквозного набора — полностью через «Госуслуги», а на 2026-й — введение новой модели образования, без привычных нам бакалавриата и магистратуры.



Из изменений, которые фиксировали приемные комиссии в этом году, — абитуриенты стали выбирать направления подготовки более осознанно. «Ребята четко знали, что они хотят. И некоторые, даже если проходили на бюджет на что-то другое, отказывались от него и шли на то направление, которое кажется им для их профессиональной жизни предпочтительнее», — рассказала «Фонтанке» проректор по организации учебного процесса СПбГЭУ Юлия Малевич.



Квоты для участников СВО и их детей В этом году наблюдался существенный рост числа абитуриентов, зачисленных по отдельной квоте. Так, в университеты Петербурга на бюджет поступили 1,2 тысячи выпускников — это в два раза больше, чем годом ранее.

Например, в ВОЕНМЕХе прием по отдельной квоте вырос почти в два раза. Однако говорить, что детям военнослужащих на СВО, за которыми зарезервировано 10% мест, предоставляются совсем тепличные условия — неверно. Например, в этом году проходные баллы среди тех, кто прошел на бюджет по этой квоте, выросли на 10 пунктов. «Отчисления студентов (после первого курса — Прим. ред.), принятых по отдельной квоте, есть, но они не связаны с успеваемостью, мы оказываем этой категории необходимую поддержку», — рассказал «Фонтанке» проректор университета Александр Шашурин. Он добавил, что «проблема недостаточных знаний» есть не только у студентов, поступивших по отдельной квоте, так что в вузе проводят дополнительные занятия по математике и физике.



В ИТМО прием по отдельной квоте тоже вырос, однако в вузе и на места по отдельной квоте был конкурс — прошли на бюджет не все желающие. Более того, в университете все еще не отчислили ни одного из студентов, поступивших в прошлом году по льготе.

«Важно, выбирают они самую популярную программу или подходят осознанно. Мы видели, что по отдельной квоте поступают ребята с 270–280 баллами, а иногда подают документы и с 200 баллами. Как студент будет учиться, если он выберет факультет, где все остальные поступали с 300 баллами, тяжело представить. Я всегда говорю, что про отдельную квоту, что про особую: у ребят и так тяжелая внутренняя обстановка, и если он не справится с учебной программой, то это может стать для него еще один ударом. Поэтому мы общаемся с нашими абитуриентами и помогаем выбрать программу, которая соотносится с их возможностями», — рассказал «Фонтанке» Алексей Итин.



В СПбГЭУ в этом году прием по отдельной квоте вырос в полтора раза, однако находились и те студенты, которые имели право пройти на бюджет по льготе, но выбрали идти на контракт на те факультеты университета, где места только платные. По мнению проректора ФИНЭКа Юлии Малевич, проблем с обучением это не создаст: на экономике минимальный балл зачисленного по отдельной квоте — 207 баллов, на менеджменте — около 180 баллов. «Ребята вполне способны учиться. Это не те 120 баллов, с которыми на некоторые направления в другие вузы поступают студенты [по отдельной квоте]», — отмечает она.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

