Прием окончен. С какими баллами в этом году берут в вузы Петербурга

Фото: ITMO University Поделиться Поделиться





Сегодня завершился прием согласий на зачисление — бюджетникам остается только ждать итоговых приказов. Их вузы опубликуют до 9 августа, но предварительные итоги можно подвести уже сейчас — исходя из конкурсных списков. «Фонтанка» подсчитала, с какими проходными баллами в этом году поступили в университеты Петербурга, и выяснила, как на зачисление повлияло массовое зачисление льготников и олимпиадников.



«Боже мой, что–то жуткое творится, 272 балла — это же 90+ каждый предмет. Как так, что балл не проходной?»

«300+ — и уже не попали на бюджет. Жуть какая-то…», — жалуются родители абитуриентов, которые в этом году попытали счастье в вузах Петербурга.



Никакой загадки нет, такие баллы, особенно для гуманитарных специальностей — уже традиция. В целом прием этого года, судя по предварительным спискам, прошел довольно дежурно и без серьезных аномалий — своего рода затишье перед перестройкой системы поступления в 2025 году и системы образования — в 2026.



Тем не менее са отметился прием этого года заметным ростом числа абитуриентов, которые прошли в нулевую волну зачисления. Повлияло и то, что коснулись изменения целевого приема, который в итоге стал более прозрачным и привлек выпускников, и расширение особой квоты для военнослужащих и их семей. Сколько бюджетных мест осталось в вузах Петербурга к дню Х — 3 августа, «Фонтанка» уже рассказывала.

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По БВИ (без вступительных экзаменов) в десятку крупных вузов Петербурга поступили почти полторы тысячи человек, причем почти половина из них — в ИТМО. Как итог — в ИТМО, СПбГУ и петербургском кампусе ВШЭ оказались специальности, где не осталось бюджета совсем. В итоге в этот прием образовалась любопытная ситуация: проходные баллы на специальностях, где бюджетных мест было вполне приличное количество, выросли, а на тех, где бюджета практически не осталось, наоборот, упали. По всей видимости, многие абитуриенты побоялись участвовать в совсем уж жестком конкурсе за 5–7 мест и «отступили», зато прошли те, кто отважно подал согласие с результатами ЕГЭ на 10–20 баллов ниже проходных прошлого года.



Кроме того, на рост проходных баллов повлияла, во-первых, новинка — пересдачи ЕГЭ, на которые подались более сотни тысяч выпускников и 73 % из них результаты улучшили, во-вторых, сравнительно легкие варианты по профильной математике и новая система переводов баллов по этому предмету.



Итак, в СПбГУ в этом году баллы, похоже, просели, если не считать журналистов, которые по итогам нулевой волны остались на бюджете и пойдут на платку с 304–307 баллами. Оговорим, что пока результаты неокончательные — «Фонтанка» изучала списки на 18:00 3 августа, в которых университеты еще могут внести изменения. Так что об окончательных проходных говорить можно будет после 9 августа, а пока можно оценить конкурсную ситуацию крупными мазками. В старейшем университете балл на топовую в вузе «Юриспруденцию» снизился на 5 % в сравнении с прошлым годом — с 289 до 272 баллов. До уровня 2023 года не дотянула даже «Юриспруденция с углубленным изучением права КНР» — 278 баллов против 292 баллов годом ранее.



Та же ситуация на «Экономике» и «Менеджменте», где баллы снизились с 272 до 266 и с 277 до 253 соответственно. Сравнительно невысоким оказался проходной балл на «Рекламу и связи с общественностью» — 285, и это притом, что на бюджет по общему конкурсу набирали всего пять человек: 75 % от КЦП ушли на льготников и олимпиадников. Зато на тех специальностях, где мест осталось побольше и шансы на поступление казались выше, баллы подросли. Для сравнения: на «Прикладной математике и информатике», где осталось 24 места из 30, балл вырос с 270 до 286. Зато на «Математике», где после нулевой волны оказалось 12 мест из 55, проходной увеличился меньше — с 279 до 284 баллов. Специальности схожи, предметы сдаются те же, так еще и на «Математике» в прошлом году проходной был выше.



Высокими проходными баллами в этом году отметился СПбГЭУ: 290 баллов на «Бизнес-информатике», 286 — на «Экономике», 283 — на «Государственном и муниципальном управлении» и 272 — на «Прикладной информатике». Во многом на рост баллов могла повлиять работа приемной комиссии: в списках по каждому из абитуриентов указано, в какой вуз он уже подал согласие на зачисление, так что сам конкурс в СПбГЭУ оказался довольно прозрачным. Сюрпризы, когда выпускник выше в списках внезапно подал согласие, получилось чуть минимизировать.

Чуть выросли баллы в петербургском филиале РАНХиГСа: на «Экономике» — с 258 до 262, на «Менеджменте» — с 257 до 267. При этом на «Психологии управления» проходные резко обвалились: с 280 годом ранее до 231.



Ожидаемо выросли проходные в технических университетах — опять же, из-за высоких баллов выпускников по математике. В Политехе на «Прикладной математике и информатике» — с 270 до 274 баллов, на «Математике и компьютерных науках» — с 269 до 272, на «Прикладной механике» — с 210 до 231, сразу на 10 %. В Технологическом институте подросли баллы на айти-направлениях и чуть упали — на машиностроительных и технологических.



В ИТМО на «Информатику и вычислительную технику» проходной предварительно составил 301 балл, на «Физику» — 291, на «Информационную безопасность» — 285. Напомним, что в ИТМО в этом году на направлениях «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия» и «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» все места отошли в нулевую волну, преимущественно — олимпиадникам.





Повысились проходные баллы и в медицинских университетах — в среднем на 2–4 %. Напомним, что по итогам приоритетного зачисления в медах на общий конкурс осталось всего-ничего: в Первом меде — 228 мест из 720, в Мечникова — 189 из 549. В последнем особенно не повезло стоматологам — осталось всего одно бюджетное место, которое занял абитуриент с 310 баллами.



На лечфаке в СЗГМУ им. Мечникова проходной повысился с 263 до 266 баллов, на «Педиатрии» — с 261 до 266 баллов. В Первом меде балл на лечфаке остался таким же, как год назад — 274, зато на «Стоматологии» вырос сразу на 4,8 % — с 273 до 286. Последний в конкурсном списке бюджетник на «Педиатрии» получил 259 баллов — это на 2,8 % больше, чем год назад. Попроще было поступить на детского врача в Педиатрическом университете, где на это направление даже после олмпиадников и целевиков осталось несколько сотен бюджетных мест. Как итог — проходной даже чуть упал, с 254 до 246 баллов. Зато выросли баллы на других факультетах: на лечфаке — с 265 до 279 баллов, а это даже выше, чем в Первом меде, на «Стоматологии» — с 274 до 284.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

