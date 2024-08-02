Все места разобрали олимпиадники и целевики, проходные баллы выросли. Сколько мест осталось в вузах Петербурга

Фото: Александр Баранов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В вузах завершился этап приоритетного зачисления — когда на бюджет попали целевики, олимпиадники и льготники, в том числе новая категория — дети участников специальной военной операции. «Фонтанка» оценила реальное положение выпускника во время приема-2024: изучила приказы и конкурсные списки и подсчитала, сколько на самом деле бюджетных мест осталось в вузах Петербурга. Без неожиданностей и в этом году не обошлось.



Бюджет забрали целевики и олимпиадники



Оговорим, что число бюджетных мест, которое публикуют университеты, — это цифры далеко не окончательные. Перед тем, как вузы зачисляют абитуриентов по результатам ЕГЭ, проходит так называемое приоритетное зачисление, и уже остатки от общего числа мест отходят на общий конкурс, который завершится 3 августа.

В первые дни приема зачисляют олимпиадников, которые проходят на бюджет без вступительных испытаний. В этом году олимпиадников попытались чуть «осадить»: воспользоваться правом поступления «без очереди» можно было только в рамках одного конкурса. Хочешь податься куда-то еще — будь добр, поступай по ЕГЭ. Тем не менее олимпиадников от этого меньше не стало. По БВИ (без вступительных экзаменов) в десятку крупных вузов Петербурга поступили почти полторы тысячи человек, причем почти половина из них — в ИТМО. Как итог — в ИТМО, СПбГУ и петербургском кампусе ВШЭ оказались специальности, где не осталось бюджета совсем. И если и поступать, то только на платное.

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По 10% от числа бюджетных мест на каждом из направлений ежегодно отходят на целевиков и льготников. Уточним, что это не значит, что суммарно 30% бюджета (10% целевикам, 10% — особая квота, 10% — отдельная квота) нужно вычитать от общего числа мест — не всегда спрос на целевые и льготные места доходит до уровня предложения. Как правило, большинство мест остаются вакантными и переходят на общий конкурс. Однако в этом году и эту часть приема штормило: целевиков и льготников поступило ощутимо больше, чем год назад.



Начнем с целевиков. В этом году целевого приема коснулись изменения: раньше выпускники искали организацию-заказчика сами и договаривались с будущим работодателем напрямую. С этого года все предложения о приеме на целевое разместили в одном месте — на странице государственного сервиса «Работа в России». Система оказалась схожа с привычными для соискателей сервисами по поиску работы: компании опубликовали объявления, где указали число мест, условия договора и бонусы, которые полагаются студентам.

Из минусов — в этом году абитуриент мог заключить договор только с одной организацией — до этого выпускники грешили тем, что договаривались сразу с несколькими работодателями и подавались на две и более специальности, даже в пределах нескольких вузов. Тем не менее система поступления на целевое стала куда более открытой, так что и число поступивших целевиков заметно выросло. Особенно — в технических и медицинских университетах.

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В том же СЗГМУ им. Мечникова на лечфаке заполнили все места в комитете по здравоохранению Ленобласти и Петербурга — 60 и 111 соответственно. Как итог — из 360 мест после приоритетного зачисления на общий конкурс осталось всего 68. Та же ситуация в Первом меде — из 440 мест на лечфаке осталось 121, 283 места заняли целевики. Причем у последнего поступившего по целевой квоте комитета по здравоохранению Ленобласти — 148 баллов за три предмета. Это меньше 50 баллов по каждому из экзаменов.



Появились благодаря новой системе и любопытные договоры с работодателями. Например, в Политехе один из первокурсников будет отрабатывать IT-образование в администрации главы Республики Северная Осетия. Еще почти 500 мест в десятке крупнейших вузов ушло на особую квоту. По ней в университеты ежегодно поступают дети-инвалиды, сироты и абитуриенты младше 23 лет, оставшиеся без попечения родителей. В Политех по льготе зачислили 93 человека, в СПбГУ — 96 человек, в ИТМО — 61.

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Квота для детей военнослужащих

В этом году расширили и отдельную квоту. Совсем без экзаменов с этого года принимали Героев РФ, детей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или погибших, получивших увечья, а также (в медицинские вузы) детей медработников, умерших во время пандемии. В рамках отдельного конкурса в вузы смогли поступить участники СВО и их дети, а также дети сотрудников федеральных органов, органов внутренних дел РФ и сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

В этом году по отдельной квоте преимущественно поступали без экзаменов в принципе. Больше всего льготников попало в Политех и СПбГУ — 148 и 131 человек соответственно. Один из самых низких баллов по отдельной квоте в старейшем университете — 170, на направление «География».

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Сколько мест осталось в вузах Петербурга



В СПбГУ в этом году по льготам и целевому набору поступили 613 абитуриентов — они заняли почти треть бюджетных мест. Бо́льшая их часть — олимпиадники, 293 человека. По целевому поступили 93 выпускника, по особой квоте — 96, по отдельной — 131, посчитала «Фонтанка». Итого на общий конкурс осталось 1670 мест. Совсем не осталось бюджета у журналистов — и на «Журналистике», и на «Международной журналистике». 78% мест льготники и целевики заняли на «Математике», 75% — на «Рекламе», 80% — на «Науке о данных».

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«Фонтанка» собрала топ-5 факультетов СПбГУ, где бюджетных мест на общий конкурс осталось больше всего:

Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование — 128 мест;

Биология — 83 места;

Физика — 70 мест;

Филология — 66 мест;

Менеджмент — 62 места.

В Политех по квотам поступили 592 человека, из них 232 — по целевому, 148 — по отдельной квоте, 115 — по олимпиаде, 97 — по особой квоте. Оговорим, что «Фонтанка» считала только места на очной форме обучения. Итого на общий конкурс осталось 2662 места. На 81% мест стало меньше на дизайне, на 68% — на «Программной инженерии», одном из самых популярных IT-направлений, две трети заняли на рекламе (из 15 мест осталось всего 5).

Больше всего бюджетных мест в университете осталось на направлениях:



Строительство — 201 место;

Электроэнергетика и электротехника — 132 места;

Физика — 94 места;

Энергетическое машиностроение — 84 места;

Техническая физика — 74 места.

В ИТМО на этапе приоритетного зачисления разобрали 65% мест: из 882 зачисленных выпускников 685 поступили по олимпиадам. Ситуация для вуза традиционная — проходные баллы в ИТМО ежегодно одни из самых высоких за счет большого интереса олимпиадников к университету. Более сотни поступили по БВИ на направления «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии» и «Программная инженерия». Как итог — на этих программах, а также на «Математическом обеспечении и администрировании информационных систем» мест на бюджете не осталось. Зато все еще хорошие шансы попасть на направления:



Инноватика — 77 мест;

Информационная безопасность — 66 мест;

Фотоника и оптоинформатика и Лазерная техника и лазерные технологии (суммарно) — 66 мест;

Техническая физика — 60 мест;

Мехатроника и робототехника — 52 места.

Наплыв олимпиадников — традиционный сценарий и петербургского кампуса «Вышки»: по БВИ на места за счет средств федерального бюджета поступили 270 человек — это почти половина от общего числа бюджетных мест. Еще 22 абитуриента прошли на бюджет по целевому, преимущественно — на программу «Государственное и муниципальное управление», 30 — по особой квоте, 48 — по отдельной. Итого на общий конкурс осталось 270, причем, судя по данным приказов о зачислении, три программы остались совсем без бюджета: «Филология», «Политология» и «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике». На 76% мест меньше по итогам приоритетного зачисления оказалось у востоковедов, на 73% — у экономистов и на 71% — у менеджеров.



В «Вышке» успокоили: мест добавят. «По внутреннему регламенту ВШЭ, в таких случаях университет добавляет места за свой счет, чтобы обеспечить до 25% мест, доступных для общего конкурса. Пример для наглядности: на программе «Востоковедение» после зачисления льготников и ребят, поступающих БВИ, остается 6 мест на общий конкурс, это меньше 25%, и «Вышка» добавляет 1 место за счет университета, в итоге доступны на общий конкурс 7 бюджетных мест, что составляет 25%», — пояснил «Фонтанке» начальник управления по организации приема и работе с абитуриентами Михаил Компанец.

Остался без бюджета в этом году и журфак петербургского филиала РАНХиГСа, всего одно место оказалось на рекламе. Суммарно в университете почти треть мест ушла в этап приоритетного зачисления, причем из 88 зачисленных 33 поступили по олимпиаде, 27 — по отдельной квоте. Кроме журналистов и рекламщиков пострадали будущие дипломаты: из 20 бюджетных мест осталось 5 — и юристы: из 25 — 8.



83 места на этапе приоритетного зачисления заняли в СПбГЭУ — осталось 325 мест. 7 человек поступили по БВИ, 11 — по целевому, 33 — по особой квоте, 32 — по отдельной. Больше всего мест осталось на «Прикладной математике и информатике» и «Экономике» — 60 и 44 места. В Горном по квоте поступило не так много человек в сравнении с общим числом бюджетных — 184 человека. Больше всего — по отдельной квоте, 69 человек. По целевому — 47 выпускников, по олимпиаде — 25, по особой квоте — 45. Итого осталось 1665 мест.



В медицинских ситуация накаляется

Традиционно больше всего от этапа приоритетного зачисления зависит судьба будущих медиков. В Первый мед в этом году поступили 413 целевиков, 31 выпускник — по особой квоте, 44 — по отдельной, 4 — по олимпиаде. Итого 72% мест заняли на лечфаке, 77% — на стоматологии, 68% — на сестринском деле. На общий конкурс осталось всего 228 мест.

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В СЗГМУ им. Мечникова поступили 4 олимпиадника, 314 целевиков и 42 льготника. 81% мест заняли на лечфаке, 90% — на стоматологии, где осталось всего одно бюджетное место на общий конкурс, 65% — на сестринском деле. На общий конкурс осталось 189 мест. В Педиатрическом бюджета на общий конкурс оказалось больше всего — 599 мест, из них 462 — на педиатрии. По целевому поступило 112 человек, по БВИ — 19, по особой квоте — 38, по отдельной — 50.

По итогу приема самым «доступным» по числу мест на общем конкурсе оказался лечфак Первого меда — 121 место. В Мечникова для будущих врачей осталось 68 мест, в Педиатрическом — 30. Та же ситуация со стоматологией: в Первом меде — 39 мест, в Педиатрическом — 7, в СЗГМУ — 1. Зато будущим педиатрам со сравнительно невысокими баллами точно не нужно идти в Педиатрический — в Первом меде для них осталось всего 36 мест, в Мечникова — 9.



Очередные проблемы со списками и рост проходных баллов

Если просмотреть конкурсные списки хотя бы бегло, можно заметить, что в этом году серьезно подросли проходные баллы. Причины две. Первая — в этом году выпускники могли пересдать ЕГЭ до окончания приема. В этом году таким правом воспользовались более ста тысяч человек. Судя по статистике Рособрнадзора, 73% из пересдававших повысили свои результаты, причем среди них не только те, кто в первый раз не набрал минимальный порог, но и высокобалльники. Как минимум 54 человека получили сто баллов благодаря пересдаче. Средний балл, например, по информатике вырос на 2,23 балла.



Вторая причина — легкий экзамен по профильной математике. Традиционно ЕГЭ по математике считается одним из самых сложных, однако в этом году и варианты оказались самыми простыми за последнее время, и сами задания при пересчете баллов подешевели. Объясняем: на ЕГЭ по каждому из предметов можно набрать разное число первичных баллов. Чтобы свести систему к единообразию, баллы первичные переводят во вторичные, где максимум — заветные для выпускников 100. Например, по информатике 29 первичных баллов равняются сотке, по обществознанию — 58.



Ежегодно эта система переводов меняется, как и структура самого экзамена. Так вот, в этом году учителя и ученики пожаловались, что новая шкала перевода баллов по математике нечестная. За 12 первичных баллов можно получить сразу 70 вторичных. При этом максимум первичных баллов — 32. То есть меньше чем за половину дают солидный вторичный балл. Как итог — на технических специальностях проходные заметно выросли. Если раньше целевики и льготники поступали с относительно невысокими баллами, то в этом году в том же Политехе зачисленный на первом этапе приема с баллом ниже 200 — редкость. Так что, похоже, инженеры и айтишники в этом году столкнутся с серьезной битвой за бюджет, где каждый балл — на вес золота.



Все бы ничего, но в этом году медленно обновляются конкурсные списки. На это пожаловались сразу несколько родителей на форуме Littleone:



«Мы заявление подавали 1 июля, в конкурсных списках нас так и нет. Звонила, говорят, ждите».

«Подали 4 июля, нас все еще нет в конкурсных списках».

«Мой один ребенок подал заявление 11 июля — до сих пор только в списках подавших. А второй подал 13 июля — и уже сегодня появился в конкурсных. Но ему не добавили баллы за значок ГТО».



Возможно, дело в Госуслугах — на медленную обработку заявлений, которые подавались через сервис, жалуются уже третий год. При этом от того, как быстро обновляются конкурсные списки, зависит решение абитуриента о выборе направления и вуза.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

