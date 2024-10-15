Женщина насмерть сбила мигранта на велосипеде под Петербургом

Трагическая авария на первом километре автодороги Петербург — Колтуши произошла накануне вечером. По предварительным данным, 48-летняя водительница Nissan X-Trail сбила велосипедиста, 27-летнего мигранта из Узбекистана, который двигался во встречном направлении по той же полосе. Об этом 15 октября стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

В результате мужчина скончался на месте от полученных травм. Полиция установила, что он состоял на миграционном учете до 7 октября, при этом имел фиктивную регистрацию.

Про водителя известно, что она в этом году шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время обстоятельства происшествия расследует Следственный отдел УМВД.