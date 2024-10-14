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Общество Политика И их осталось двое: посольство РФ в Норвегии сократит состав дипмиссии по требованию Осло

И их осталось двое: посольство РФ в Норвегии сократит состав дипмиссии по требованию Осло

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4 комментария

Посольство России в Норвегии сокращает дипломатический состав до двух сотрудников по требованию норвежской стороны. Об этом 14 октября посольство сообщило в своих соцсетях.

По каким причинам Норвегия потребовала сокращения дипломатического состава, не уточняется. Требование необходимо выполнить к 17 октября. В связи с этим функционал дипмиссии уже со вторника будет ограничен, — к примеру, будет приостановлено проведение консульского приема в Баренцбурге и выездных консульских обслуживаний в Лонгиербюене и Пирамиде.

«Возможности консотдела… будут ограниченны», — сообщили в посольстве (цитата по «Коммерсантъ»).

При этом в составе Генерального консульства на Шпицбергене остается только один дипломат. Генконсульства РФ на Шпицбергене и в Киркенесе приостановили консульский прием до дальнейшего уведомления.

В начале 2022 года в Норвегии работали 40 российских дипломатов. В апреле того же года из страны выслали трех сотрудников дипведомства и затем еще 15 в апреле 2023 года.

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Комментарии
4
AndrewBarsik
13 минут
Надо спасать наших дипломатов - срочно эвакуировать их из всех стран, которые не высказали чёткой и однозначной поддержки СВО. Страшно подумать - как им там тяжело в этой гнетущей обстановке враждебности и непонимания. И эвакуировать их сразу на освобождённые территории Запорожской и Донецкой областей. Например в Угледар или в Бахмут.
Слава России!
42 минуты
домой и этих, только ноль, только содержать бездельников
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