И их осталось двое: посольство РФ в Норвегии сократит состав дипмиссии по требованию Осло

Посольство России в Норвегии сокращает дипломатический состав до двух сотрудников по требованию норвежской стороны. Об этом 14 октября посольство сообщило в своих соцсетях.

По каким причинам Норвегия потребовала сокращения дипломатического состава, не уточняется. Требование необходимо выполнить к 17 октября. В связи с этим функционал дипмиссии уже со вторника будет ограничен, — к примеру, будет приостановлено проведение консульского приема в Баренцбурге и выездных консульских обслуживаний в Лонгиербюене и Пирамиде.

«Возможности консотдела… будут ограниченны», — сообщили в посольстве (цитата по «Коммерсантъ»).

При этом в составе Генерального консульства на Шпицбергене остается только один дипломат. Генконсульства РФ на Шпицбергене и в Киркенесе приостановили консульский прием до дальнейшего уведомления.

В начале 2022 года в Норвегии работали 40 российских дипломатов. В апреле того же года из страны выслали трех сотрудников дипведомства и затем еще 15 в апреле 2023 года.