«Я уничтожил свою репутацию ради 25 лет жизни». Роман Протасевич в интервью Собчак — о Лукашенко, помиловании и о судьбе оппозиции

«Мы все немножко Роман Протасевич», — начинает интервью с экс-редактором Nexta Ксения Собчак. Во 2020-м — один из организаторов протестов в Белоруссии и рупор оппозиции, сейчас — сварщик на местном заводе, который ездит в отпуск в ОАЭ и активно дает интервью государственным каналам. Свое решение он объясняет так: политзаключенный не обязан быть героем и страдальцем. О том, как Собчак и Протасевич рассуждали о судьбе оппозиции вместе с белорусским пропагандистом и о непростом жизненном выборе, — в тексте «Фонтанки».

«Блондинка пришла на завод»

Одна из локаций интервью — завод, где сейчас Роман работает сварщиком. Поверить в то, что экс-редактор NEXTA и самый известный пассажир 2021 года варит металл на предприятии, похоже, сложно и самой Собчак. «Посмотрим, настоящий ли вы сварщик», — начинает она и позже спрашивает, как часто Протасевич на заводе бывает. Но будни бывшего лица белорусской оппозиции вполне дежурные: каждый день на смену, монотонная работа в наушниках, зарплата — 2 220-2 500 белорусских рублей (64-73 тысячи российских рублей). «Мне нормально», — отмечает Протасевич и говорит, что душой и сердцем все еще остается в журналистике.

Собчак отмечает, как в 2020 году рабочие не очень президента жаловали, в частности припоминает Протасевичу ролик со встречи Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей. На знаменитом видео белорусский лидер говорит: «Спасибо, я сказал все, можете кричать „уходи“». И толпа кричит. Протасевич подтверждает, что тогда на предприятиях это было массовое явление, но сейчас о протестных настроениях среди рабочих не слышно.

«Кто-то уехал, кто-то оказался в местах не столь отдаленных, кто-то притих», — заявил он и признал, что, в общем-то, люди смирились.

Как в 2021 году посадили самолет с Протасевичем на борту

«Это войдет в учебники», — начинает разговор о том, как в 2021 году посадили самолет, Собчак. 23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Этому предшествовало сообщение о мине, заложенной на борту. В самолете находился Роман Протасевич с подругой Софьей Сапегой. 4 июня белорусским авиакомпаниям запретили летать в воздушном пространстве стран ЕС.

— Я не особо верю, что это была исключительно инициатива государства, — заявил Роман Протасевич.

Он подчеркнул, что за две недели до этого тем же рейсом и по тому же маршруту летела Светлана Тихановская. И долетела. Так что Роман задается в принципе справедливым вопросом: а кого было поймать выгоднее, верхушку оппозиции и ее команду или редактора оппозиционного СМИ? Тем более что на момент мая 2021 года, как говорит сам Протасевич, он из себя «ничего не представлял» и не обладал никакой закрытой информацией. Так что он убежден, что изначально самолет посадили из-за сообщения о бомбе, а его задержание — уже закономерное следствие.

— Два в одном.

В том, что в 2021 году Протасевича задержали, экс-редактор NEXTA обвиняет своего бывшего коллегу — Яна Рудика. Напомним, что в мае 2023 года Яна приговорили к 19 годам лишения свободы. Тем не менее Роман заявил, что Рудик работал с киберпартизанами, которые занимались рассылкой сообщений о минировании и заложенных бомбах. «Удивительное совпадение», — подчеркнул Протасевич. Также он рассказал, что к тому моменту у него испортились отношения с людьми из штаба.

Роман называет конспирологией две детали с его допросов, которые «раздули» в СМИ. На фото из отделения с пачкой сигарет, которые, как утверждал тогда отец активиста, Роман никогда не курил, Протасевич ответил историей о том, как сотрудники спецслужб с ним этими сигаретами поделились. На разлетевшиеся в СМИ фото шрамов на руках — тем, что при задержании на него надели стяжки, которые «затянули от души», а после ранам не давали зажить наручники.

Свое состояние после задержания в аэропорту Протасевич описывает так:

— Всего остального мира с этого момента не существует. И это перестает быть борьбой за какие-то идеалы и политические силы. Это становится борьбой за себя и своего близкого человека.

В начале мая прошлого года Протасевича приговорили к 8 годам лишения свободы.

«Говорят, что я всех сдал»

Роман Протасевич подчеркнул, что мог вытащить себя только сам. «В свое время я сделал свой выбор: я обменял свою репутацию на свободу себя и свободу своей подруги. Я это не скрываю. Да, я уничтожил свою репутацию в обмен на 25 лет жизни для меня и для нее», — заявил он и добавил, что считает свой выбор правильным. Более того, во время допросов не было ни ненависти, ни «идеологического противостояния»:

— Я просто нормально, по-человечески общался с людьми. И со мной абсолютно по-человечески обращались.

Тем не менее Протасевич допустил, что во многих случаях к другим заключенным могло применяться насилие.

Также Роман прокомментировал обвинения в том, что в ходе следствия он сдал своих коллег и участников протестов. Он заявил, что травлю устроили родственники и адвокаты Софии, а также его бывший коллега Ян Рудик, который рассказал, что по вине экс-редактора NEXTA якобы посадили 230 человек.

— Назовите по фамилиям, кто сел из-за меня. Я давал показания либо на тех людей, которые за рубежом, либо на тех, которые уже сидят. <…> Могла моя фамилия во многих делах присутствовать, потому что я был организатором. И это вписывалось как фабула в дела тех, кого задержали за протесты.

Протасевича много раз вызывали на суды в качестве свидетеля — приходили повестки с фамилиями тех, кого он даже не знал. Роман подчеркнул, что «старался» в суды не ходить. Также он привел в пример один из каналов, где публиковались личные данные силовиков и сторонников власти. В нем якобы сидел сотрудник ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии. — Прим. ред.), так что данные тех, кто писал что-либо в предложку, утекали к нему. «О том, что из-за этого сели тысячи человек, не говорят, а говорят, что я всех сдал», — заявил он.

О помиловании и о том, почему Протасевич остался в Белоруссии

Уже в конце мая того же года Романа Протасевича помиловали. Долгое время он не мог найти работу — отказывали из-за «репутационных рисков». После возвращения старые друзья боялись с ним общаться, хотя ни одного из школьных товарищей на допросы никогда не вызывали.

В этом году Протасевич уехал в ОАЭ в отпуск. Собчак назвала поездку шансом «сесть на другой самолет» и подчеркнула, что уже на этот раз Роман вернулся в страну добровольно. Журналистка добавила, что в условном Амстердаме он мог честно рассказать, что с ним произошло, у него бы нашлись сторонники, он смог бы продолжать работать журналистом в западном издании, а в Белоруссии он вынужден быть «мальчиком для битья».

— Есть ощущение немножко. Как будто к тебе здесь относятся… В тюрьме есть понятие «опущенный», — заявила Собчак.

Протасевич не стал скрывать, что у него были мысли об эмиграции, но он передумал. «Я уеду, и все обязательно начнется с нуля. А потом я словил себя на мысли: „А что начнется-то? Какой дальше план?“» — объяснился активист. А люди, уехавшие из страны, со временем попадают в информационный пузырь, оторваны от того, что в Белоруссии происходит. Более того, Протасевич заявил, что таким образом подставил бы тех, кому обязан своей свободой, и намекнул, что за него в том числе поручились «влиятельные люди».

— Я бы получил свою минуту славы, а потом прошло бы три дня, и об этом бы забыли, — подчеркнул он.

— А здесь ты сварщик и человек, которого приглашают на местные интервью, чтобы спросить, с кем спит Тихановская, — возразила Собчак.

Протасевичу осталось лишь ответить, что он знает, куда двигается, и умеет ждать, а пропаганда — это вполне нормальное явление.

Про NEXTA

«Я сделал самое читаемое русскоязычное СМИ в мире», — заявил Роман Протасевич о канале Nexta, который в СМИ называли главным рупором белорусской оппозиции в 2020 году. Протасевич подчеркнул, что его никогда не интересовали слава и известность, но он нуждался в общественном признании. Поэтому ему было обидно, когда за его заслуги премии получал человек, который был всего-навсего лицом проекта — Степан Путило, основатель телеграм-канала NEXTA, который в том числе получил в 2020 году премию Сахарова «За свободу мысли». Самого же Протасевича, как он сам утверждает, пытались сместить — даже когда Юрий Дудь* снимал выпуск о митингах в Белоруссии, Протасевич узнал о съемках день в день.

— Почему он [Степан Путило] получает массовое признание и самые престижные награды в мире демократии и прессы, а я получаю зарплату в тысячу евро?

О Лукашенко и оппозиции

Зашел разговор и о политике в Белоруссии, в том числе об одном из основных тезисов Лукашенко — в стране нет войны. Протасевич заявил, что «общебелорусский бренд стабильности» ему понятен — да, были политические проблемы, но жизнь продолжается, и живут люди, в общем-то, хорошо. Более того, экс-редактор Nexta подчеркнул, что белорусским оппозиционерам нечего противопоставить власти. Они с Ксенией даже полистали ленту протестного белорусского СМИ. Вердикт Протасевича: нет фактчекинга, оппозиционеры переписывают информацию из других источников и придают ей «нужную» тональность, а ничего своего предложить не могут.

«Для официальной пропаганды ты все равно чужак», — заметила Ксения Собчак и сравнила его с Антоном Красовским.

«Главный краш» Ксении Собчак

И тут наступает «главный момент интервью» — в студию заходит белорусский телеведущий Григорий Азарёнок. Он получил широкую известность во время протестов в Белоруссии — когда активно поддерживал Александра Лукашенко. В июне 2022 года против Азарёнка ввели санкции все страны Евросоюза — тогда в ЕС его окрестили «одним из главных пропагандистов режима Лукашенко». Ксения Собчак представила его как своего «главного краша» и белорусского Владимира Соловьева.

После помилования Протасевича Азарёнок взял у него интервью, где обвинял оппозиционеров в том, что те чуть не развалили страну, как заметила Собчак, унижал Романа, а в конце беседы предложил ему пройтись по бело-красно-белому флагу — символу протестов 2020 года, который Генпрокуратура страны признала экстремистским.

Собчак припоминает Азарёнку, как тот в эфире назвал ее «адской лошадью» и «падлой». «А теперь вы гуляете по диктаторскому Минску, и мы можем поговорить», — объясняется он и обещает дать Собчак личное интервью. Собственно, все время, что телеведущий находится в кадре, зритель и наблюдает диалог Ксении с Азарёнком. Протасевич тем временем подает голос один раз — когда Азарёнок говорит, что после интервью с Романом бело-красно-белый флаг «ритуально сожгли», а Романа не стали, потому что «он хороший». Тогда Роман признается, что даже немного «засмущался».

Телеведущий обвиняет Собчак и российских либералов в том, что те пытались свергнуть Лукашенко, но зато «сейчас другое время» и «мы вышли победителями». «У нас абсолютная свобода слова, — заявляет он и тут же добавляет одно „но“: — Неправильно жить в Белоруссии и не поддерживать нашего президента». По мнению Азарёнка, человек может тихо осуждать президента на кухне, а потом взять нож и кого-то убить, в том числе саму Собчак «как агента русского мира».

Романа Протасевича Азарёнок хвалит: он «прекрасно работает», объясняет уехавшим, почему в Белоруссии жить хорошо. Позже и сам Роман скажет, что эмигранты могут приезжать в Минск, а в Белоруссии даже начинает работать специальная комиссия, где «честно скажут», грозит ли по возвращении человеку реальный срок.

Как Протасевича водили к психотерапевтам за деньги государства

В заключительной части интервью Протасевич объясняет, что дает интервью одно за другим, чтобы сформировать новый имидж — не экс-редактора Nexta и не «того парня с самолета». Роман признал, что «подыгрывает государству» и делает это осознанно, но ради благой цели — помогать людям. Он заявил, что чувствует себя ответственным за тысячи сломанных жизней после 2020 года, за людей, которые сидят в тюрьмах, потому что у него получилось спастись — за счет и медийного веса, и хитрости, и умения идти на компромиссы, а у них — нет.

«Надо пробовать делать что-то здесь», — заявил Протасевич и рассказал о своем новом проекте «Дело» — о героях, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за событий 2020 года. Например, о семье, которая осталась без кормильца, потому что мужа посадили за участие в протестах. На вопрос Собчак о том, что будет делать Протасевич, если в интервью условная жена обвинит Лукашенко в том, что ее супруг сидит в тюрьме, Роман ответил: «Это не про критику власти, а про историю». Мнения вырезать не будет, но прямые оскорбления президента — да.

Далее Роман Протасевич рассказывает, что после задержания чувствовал себя настолько морально плохо, что его за государственный счет возили к частным психотерапевтам и помогли подобрать антидепрессанты. Как считает сам Протасевич, государство боялось его потерять: «По мне было видно, что кукуха улетела и вряд ли вернется». Экс-редактор NEXTA заявил, что не считает, что его сломали, но все еще моментами пребывает в депрессивных состояниях: «До сих пор бывают провалы, когда мысли о суициде становятся постоянным спутником».

Заканчивается интервью тем, с чего начиналось, — с выбора. Твоя жизнь и дальнейшая судьба или героизм. Оказавшимся в похожей ситуации Роман Протасевич говорит: к вам на помощь никто не придет, поэтому прежде всего думать нужно о своих близких и сопоставлять варианты дальнейших действий со своей системой ценностей.

— Ну и желательно, в принципе, не попадайте в такие истории. А остальное… знайте, что, как бы вы ни поступили, ни один адекватный человек не будет вас в этом упрекать.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»