Суд освободил арестованного за попытку прорваться в НИИ Склифосовского после стрельбы у офиса Wildberries

Мосгорсуд освободил из-под стражи Адама Ведзижева, арестованного ранее на 15 суток за попытку прорваться в отделение НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, куда привезли пострадавших после перестрелки у офиса Wildberries. Об этом 14 октября сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

Предполагается, что Ведзижев пытался попасть к госпитализированному после стрельбы у офиса Wildberries бойцу ММА Умару Чичаеву. «Суд решил <…> в отношении Ведзижева Адама Башировича, изменить в части назначенного административного наказания, освободив его от отбывания административного наказания в виде административного ареста», - указано в тексте документа. Там также отмечено, что административный арест не может применяться к инвалидам I и II группы, согласно законодательству РФ, а у Ведзижева имеется инвалидность.

По данным суда, Ведзижев не признал вину в содеянном и заявлял, что привез своего отца в медучреждение для проведения позитронно-эмиссионной томографии, но был задержан. В суде при этом заявили, что вина правонарушителя полностью доказана.

Также сегодня Мосгорсуд признал законным арест бойца ММА Чичаева по делу о стрельбе у Wildberries. Его вместе с остальными 29 участниками перестрелки у офиса WB отправили в СИЗО в сентябре. Мужчину обвиняют в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, самоуправстве и незаконном обороте оружия.

18 сентября в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. В результате погибли двое охранников — один во время попытки захвата, второй — позднее от полученных ранений. В тот же день 30 человек собрались у здания НИИ и стали «агрессивно пытаться прорваться в приемное отделение» НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, мешая работе медицинского учреждения и не реагируя на неоднократные требования полиции покинуть территорию. 21 сентября стало известно об аресте на 15 суток шестерых мужчин.