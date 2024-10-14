Пришел с сумкой. Экс-вице-губернатор Ленобласти Москвин услышал приговор за взятки

Источник: Объединенная пресс-служба судов Петербурга







В Василеостровском районном суде Петербурга вынесли приговор бывшему зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ и председателю наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» Михаилу Москвину. Его признали виновным в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере и наказали четырьмя годами лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 14 октября.

Также Москвину запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 5 лет.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Москвин взят под стражу в зале суда немедленно, уточнили в пресс-службе. На заседание он пришел с большой хоккейной сумкой. Этим видом спорта экс-чиновник занимался «давно и достаточно профессионально», пишет 47news.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Петербурга







В прениях прокурор просил суд назначить Москвину 8 лет строгого режима и штраф в 27 млн рублей.

Отмечается, что бывший зампред областного правительства заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также признал свою вину в получении взятки в особо крупном размере. Защита просила учесть это при назначении наказания.

«Мои ошибки привели меня к тому, что свое 55-летие я встретил, находясь под стражей… И в какой-то момент я понял, что отрицание вины будет еще одной ошибкой, в первую очередь моральной ошибкой, ошибкой по отношению к собственной совести. И я принял решение признать вину и оказать содействие следствию», — сказал Москвин в зале суда.

Также судье Москвин рассказал о пожилой маме, у которой есть только один близкий человек — он, и о супруге и дочери, находящихся у него на иждивении. В конце своей речи экс-вице-губернатор попросил наказание, не связанное с лишением свободы.

По версии следствия, Москвин получил от знакомого, экс-депутата областного ЗакСа Даниила Федичева, 8,5 миллионов рублей за общее покровительство над ним. «Фонтанка» ранее рассказывала, что Москвин и отец Даниила, Вадим, — давние друзья-товарищи, дружат лет с 25. Собственно, Москвин и содействовал назначению Федичева-младшего на должность руководителя ДКРТ. В материалах дела говорится, что деньги Федичев передавал Москвину в «Азбуке вкуса», на заправке, в кафе «Теремок», у ЖК «Притяжение», в ДНП «Памир».

Кроме того, следствию удалось установить, что в 2021 году Москвин получил от экс-директора Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти Александра Горшенева 4,1 миллиона рублей. Посредником в передаче выступил замначальника управления Госэкспертизы Евгений Бредихин.

«За общее покровительство, выразившееся в невмешательстве Москвина в вопросы обоснованности стоимости проектной документации и обеспечения согласования инициируемых Горшеневым вопросов, касающихся объемов планируемых к выполнению проектно-изыскательских работ, их стоимости и порядка выполнения», — объясняет пресс-служба судов.

По делу о взятке Москвина заключили под стражу в начале марта 2023 года. В октябре того же года его отпустили под домашний арест.

Подробнее о деталях дела Москвина и лицах, которые фигурировали в преступлениях, можно прочитать в материале «Фонтанки».