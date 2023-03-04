Бывшего вице-губернатора Ленобласти отправили в СИЗО. Того, кто повинился, — домой

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Октябрьский районный суд заключил под стражу бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина, его обвиняют в получении взятки. Об этом 4 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Москвин, являясь зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ, а также председателем наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории ЛО», с 2017 по 2021 год получил 8,5 млн рублей. За эти деньги Москвин якобы должен был покровительствовать гендиректору ДКРТ Даниилу Федичеву, оказывая содействие дирекции при заключении с застройщиками договоров. Также в счет входило непроведение проверок и «иное попустительство» в интересах Федичева и ДКРТ.



Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Даниилу Федичеву Октябрьский суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения. Он, напомним, обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По мнению следствия, Федичев, будучи гендиректором АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», предложил наблюдательному совету рассмотреть инициативу об отчуждении доли дирекции в уставном капитале ООО «Региональное агентство промышленного и гражданского строительства» компаниям ООО «УК Наше дело» и ООО «Норд Вест Груп». Цена была сильно заниженной, на лицо имелись признаки аффилированности, как между организациями, так и с Федичевым и его отцом. Убытки, которые понесла дирекция, составили не менее 20 млн рублей.



В пятницу Федичеву предъявили обвинение, сегодня отправили под домашний арест до 1 мая. Мера была предсказуемоей, так как ранее 47news сообщили о том, что бывший гендиректор ДКРТ написал явку с повинной и заявил, что это Москвин указывал ему, что делать и как организовать работу с подрядчиками, чтобы был маневр для вывода денег.

