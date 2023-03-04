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    Бывшего вице-губернатора Ленобласти отправили в СИЗО. Того, кто повинился, — домой

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    6 комментариев
    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Октябрьский районный суд заключил под стражу бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина, его обвиняют в получении взятки. Об этом 4 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По версии следствия, Москвин, являясь зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ, а также председателем наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории ЛО», с 2017 по 2021 год получил 8,5 млн рублей. За эти деньги Москвин якобы должен был покровительствовать гендиректору ДКРТ Даниилу Федичеву, оказывая содействие дирекции при заключении с застройщиками договоров. Также в счет входило непроведение проверок и «иное попустительство» в интересах Федичева и ДКРТ.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Даниилу Федичеву Октябрьский суд избрал домашний арест в качестве меры пресечения. Он, напомним, обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По мнению следствия, Федичев, будучи гендиректором АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области», предложил наблюдательному совету рассмотреть инициативу об отчуждении доли дирекции в уставном капитале ООО «Региональное агентство промышленного и гражданского строительства» компаниям ООО «УК Наше дело» и ООО «Норд Вест Груп». Цена была сильно заниженной, на лицо имелись признаки аффилированности, как между организациями, так и с Федичевым и его отцом. Убытки, которые понесла дирекция, составили не менее 20 млн рублей.

    В пятницу Федичеву предъявили обвинение, сегодня отправили под домашний арест до 1 мая. Мера была предсказуемоей, так как ранее 47news сообщили о том, что бывший гендиректор ДКРТ написал явку с повинной и заявил, что это Москвин указывал ему, что делать и как организовать работу с подрядчиками, чтобы был маневр для вывода денег.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    Комментарии 6

    Свободу Лёхе!05 Мар 2023 в 00:34
    Друзья, на всякий случай, каюсь заранее: я кексы творожные ел, которые сам на х/б Заводе выпекал, но - по пальцам руки одной можно пересчитать, сколько раз это было и, да, хоть и тщательно формочки мы чистили и смазывали, но.. проделав сальто при выбивании из формочки, приземляясь на доску с дырочками для охлаждения, иногда (очень редко!), они ломались - только такие и пробовал..) Пару раз (стыдно, но придётся!), признаюсь: выносил с Завода два целых кекса, чтобы людей хороших угостить. Люди сказали, что мои вкуснее намного, чем в магазине, т.к. - с хрустящей вкусной корочкой! ) А и, на самом деле, в двух других сменах они всегда были бледнее наших! ) И, была на то причина, я просто помнил какими кексами Родитель меня кормил, когда из Кафе их приносил..) (он там работал, грузчиком..)) - И, это всё что ли? - Нет-нет, Господи, это я для.. разведки, я ведь не знаю сроков давности, а ведь.. - лет 18 с тех пор прошло! - Тяжкий твой случай! ) - А ведь, не во всём ещё признался я.. - Орехи?!
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