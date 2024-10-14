Ученые с помощью нейросети создали «цифровые молекулы», увеличивающие добычу нефти

Источник: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»







Пилотный проект по созданию вещества для повышения эффективности разработки сложных залежей проводится «Газпром нефтью» для одного из зрелых месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. На создание молекулы с помощью ИИ ушло 3 месяца, тогда как в современных научных лабораториях на это требуется не менее двух лет. Синтезированную молекулу уже испытали в Казанском федеральном университете и Тюменском государственном университете, где она подтвердила свою эффективность.

Технологическим партнером «Газпром нефти» по проекту выступает стартап «Кемпрофет», выпускник акселератора «ИНДАСТРИКС». Генеральный директор «Кемпрофет» Тимур Гимадиев рассказал, что при разработке в систему загружаются данные о доступном сырье, информация об имеющихся процессах синтеза, а также целевые критерии ПАВ. Искусственный интеллект перебирает десятки тысяч вариантов составов. На выходе получается рекомендуемая молекула с раскладкой сырья, из которого она произведена.

Применять полученную молекулу планируется для создания новых химических реагентов, необходимых для вытеснения нефти из залежей на зрелых месторождениях. Они позволят компании вовлечь в разработку дополнительные запасы на участках по всей стране, в частности в Западной Сибири и Оренбургской области.

«При поддержке „Газпром нефти“ научная гипотеза стала продуктом, который доказал свою эффективность на производстве и сегодня готов к тиражированию, — отмечает Андрей Бочков, генеральный директор „Газпромнефть — Технологические партнерства“. — Этот проект приблизил нас к преодолению одного из важнейших общеотраслевых вызовов, связанных с повышением эффективности добычи на зрелых и сложных месторождениях».