Пробки облепили вантовый мост на КАД с двух сторон: мешают аварии

Источник: Яндекс.Карты







По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце КАД скопился затор длиной в 7,5 километра от Кудрово до вантового моста. Одновременно на внешнем кольце собралась пробка длиной более 4 километров. Пользователи сервиса сообщают о сразу нескольких ДТП.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в половине восьмого утра на 51-м километре внутреннего кольца столкнулись два легковых автомобиля, заняв 3-ю и 4-ю полосы. Обошлось без пострадавших. Спустя полчаса к этому прибавилась традиционная утренняя пробка перед вантовым мостом из-за большого скопления машин, которая растянулась на 7 километров. А к десяти утра на 50-м километре еще и встал автомобиль на «аварийке» в 4-м ряду.

Источник: Яндекс.Карты







Затем около 10:40 на 57-м километре внешнего кольца КАД столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Машины заняли вторую, третью и четвертую полосы, собрав пробку. Люди в ДТП не пострадали.