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Происшествия Лобовое ДТП с фурой второй день собирает пробку на трассе «Кола» в Ленобласти

Лобовое ДТП с фурой второй день собирает пробку на трассе «Кола» в Ленобласти

Федеральная трасса «Кола» утром 14 октября встала в обе стороны в Волховском районе Ленобласти. Причина — в ДТП с большегрузом, которое произошло еще накануне.

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3 комментария

О лобовом столкновении легковой машины и фуры на Мурманском шоссе в районе Потанино сообщил очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». По данным «Яндекс.Пробок», там скопился затор в обе стороны. Сама авария, однако, произошла там еще в воскресенье, 13 октября. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», утром понедельника с места ДТП эвакуируют битую машину, и из-за этого собралась пробка.

ДТП случилось около 17 часов 13 октября на 153-м километре трассы Р-21 «Кола». Лоб в лоб столкнулись фура Iveco и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer, пишет 47News со ссылкой на дорожную полицию. В результате пострадал 35-летний водитель «Лансера». Его госпитализировали.

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Комментарии
3
-4*
37 минут
Чтобы обгонять на Лансере, нужно быть самоубийцей!
478522786
8 минут
если Лансер то мамкин гонщик 99 проц
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