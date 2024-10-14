Лобовое ДТП с фурой второй день собирает пробку на трассе «Кола» в Ленобласти

О лобовом столкновении легковой машины и фуры на Мурманском шоссе в районе Потанино сообщил очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». По данным «Яндекс.Пробок», там скопился затор в обе стороны. Сама авария, однако, произошла там еще в воскресенье, 13 октября. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», утром понедельника с места ДТП эвакуируют битую машину, и из-за этого собралась пробка.