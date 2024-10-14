В Ленобласти пьяный военный после ссоры с женой открыл стрельбу по ее окнам

Неизвестный на «Мазде» катается по поселку Щеглово Всеволожского района Ленобласти и производит выстрелы — такую информацию получили под утро воскресенья сотрудники дежурной части. Под подозрением оказался военнослужащий. Об этом 14 октября стало известно «Фонтанке».

На место происшествия оперативно выехал наряд полиции, который обнаружил на Магистральной, 12, «Мазду-3», а на пассажирском сиденье — одного из подозреваемых. Водитель с места происшествия успел скрыться.

Во время личного досмотра у задержанного были найдены восемь патронов. Кроме того, неподалеку от автомобиля была обнаружена переделанная мелкокалиберная винтовка с патроном. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Позже, в тот же день, в 20:30, в отдел полиции обратилась местная жительница, сообщившая, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в окно их квартиры после ссоры. В результате были изъяты еще девять патронов и переделанная винтовка.

В настоящее время следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.