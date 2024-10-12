Роскомнадзор разработал приказ, по которому сможет замедлять любые интернет-ресурсы

Роскомнадзор подготовил приказ, который позволит ведомству непублично и без суда замедлять любой интернет-ресурс на основании решения Генпрокуратуры. Документ накануне появился на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщает обратившее на это внимание издание Forbes 12 октября.

Проект приказа предусматривает внесение изменений в положение о Центре мониторинга ‎и управления сетью связи общего пользования, которым управляет РКН. Согласно документу, Роскомнадзор сможет на основании требований генпрокурора или его заместителей управлять сетями связи через технические средства противостояния угрозам (ТСПУ) или с помощью «передачи обязательных к выполнению указаний» операторам связи.

Президент Ассоциации операторов связи «Макател» Алексей Амелькин сообщил изданию, что этот приказ «формализует уже имеющуюся практику». Только теперь, считают опрошенные журналом эксперты, РКН сможет вообще не отчитываться о замедлениях. Они происходят на основании решений Генпрокуратуры, а она имеет право не указывать ни реквизиты соответствующих решений, ни даже себя как их автора.

Старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев в беседе с Forbes предположил, что теперь главным инструментом блокировок будет «непрозрачное для общественности включение „рубильника ТСПУ“». Эти технические средства установлены у всех операторов связи по закону о суверенном Рунете от 2019 года, и обслуживают их подконтрольные регулятору специалисты. Как пишет издание, детали взаимодействия РКН с трафиком через ТСПУ остаются тайной даже для самих операторов.

Создатель проекта о блокировках «Эшер II» Филипп Кулин в комментарии Forbes выразил мнение, что Роскомнадзор теперь сможет замедлять и блокировать «все, что ему заблагорассудится». «Никто за это ни отчитываться, ни отвечать не будет», — считает независимый IT-эксперт.

Механизм замедления был опробован в 2021 году на социальной сети Twitter (сейчас называется X). Среди последних событий неоднозначную реакцию в обществе вызвало замедление видеохостинга Youtube. Площадка систематически не выполняла требования российского регулятора.

Более жесткие меры в виде блокировки последний раз были применены к мессенджеру Discord. Он тоже нарушал требования российского законодательства. Основную часть его аудитории составляли геймеры, но после блокировки оказалось, что он, в частности, применялся для общения на спецоперации и был полезен студентам и преподавателям.