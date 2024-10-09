Посеяли Discord. Почему в России заблокировали популярный мессенджер и кто от этого пострадает

Источник: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС







У американского голосового мессенджера, заблокированного Роскомнадзором, нашлись защитники в лице патриотических телеграм-каналов: как выяснилось, Discord используется на фронте, в частности для координации действий беспилотников, и альтернативы, как утверждается, практически нет. В Госдуме тоже осознали, что от запрета сервиса пострадают не одни только геймеры, и уже просят Роскомнадзор пересмотреть решение.

Почему заблокировали Discord?

О том, что голосовой мессенджер Discord окончательно заблокирован в России, официально объявила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 8 октября. Как сообщили в ведомстве, основанием стало нарушение требований законодательства. О каких именно требованиях речь, в РКН не пояснили, но отметили, что их выполнение «необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения и продажи наркотиков». Кроме того, в Discord размещалась «противоправная информация», добавили в ведомстве.

В сюжете, который вышел вечером 8 октября на «Первом канале», отмечалось, что мессенджер использовали для продажи запрещенных веществ несовершеннолетним и распространения порнографии и информации о способах совершения суицида. Discord неоднократно получал штрафы из-за отказа удалить запрещенную информацию.

Что такое Discord и кто его использовал?

Мессенджер с поддержкой телефонных и видеоконференций Discord (англ. «раздор») появился в 2015 году. Разработчиком является компания Discord Inc. (ранее — Hammer & Chisel) из Сан-Франциско. Основной аудиторией Discord стали геймеры, которые общаются в голосовых и видеочатах во время игры. Более широкую известность сервис получил во время пандемии COVID-19, тогда им стали активно пользоваться студенты и преподаватели для онлайн-занятий.

По сути Discord удобен для любых сообществ, поскольку позволяет вести диалог в видео- или аудиоформате, а также включать трансляцию экрана. В отличие от Zoom в этом мессенджере нет ограничения по времени. А при включении режима «стример» можно скрывать личную информацию, отключать звуки и уведомления на рабочем столе. Можно даже отдельно транслировать конкретную вкладку браузера, а не все, что делает пользователь на своем компьютере.

Такой режим позволяет существенно сэкономить на платном сетевом контенте. Например, различные фанатские сообщества скидываются на покупку онлайн-версии фильма либо концерта и смотрят его сообща через Discord.

Discord на СВО

За американскую платформу вступились патриотические телеграм-каналы. Как выяснилось, она широко применялась на фронте. «После блокировки Discord упали все стримы с птичек (беспилотников. — Прим. ред.) на штабы. Теперь вместо выполнения боевых задач воины будут изобретать, как всё это поднять. В той или иной мере это скажется на результатах», — сообщил телеграм-канал «Варяг».

Часть командных пунктов могут остаться без трансляции с беспилотников, пишет телеграм-канал «Рыбарь», создатель которого входит в президентский совет по делам СВО. Западным коммерческим решением российские военные, по его словам, пользуются вынужденно. Отечественные защищенные мессенджеры и сервисы видеоконференций существуют и тоже используются на фронте, но централизованно обеспечить бойцов ими пока не удалось, а с эксплуатацией ПО возникают сложности. «Те, кто вроде как должен обеспечивать их внедрение, третий год подряд наличие проблем словно игнорируют», — отмечает «Рыбарь».

Телеграм-канал NerV, посвященный связи и технологиям современных войн, тоже пишет об отсутствии альтернативы. «Discord, кстати, знаете как в обиход вошёл? Просто парни на земле использовали то, что было у них в доступе, работать люди хотели, а инструмента специализированного не было», — сообщает он.

Телеграм-канал «Говорит ТопаZ» обращает внимание на формулировку, по которой РКН запретил Discord. «Открою небольшой секрет: в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан для их совершения, для продажи наркотиков может использоваться вообще любая социальная сеть и мессенджер», — пишет он.

Тг-канал «МИГ России» со ссылкой на мнение опрошенных военных экспертов отмечает, что использование Discord «создавало избыточные риски для всего управления войсками». «Все данные с ее серверов шли напрямую в ВСУ, и поэтому продолжать использовать сервис в военных целях стратегически будет неправильно», — говорится в посте. Впрочем, эксперты признают, что мессенджер «был полезен отдельным подразделениям „здесь и сейчас“».

Кто еще защищает Discord?

Защитники у Discord нашлись и среди депутатов Госдумы. Так, вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков сообщил, что уже готовит обращение в Роскомнадзор с предложением пересмотреть решение о блокировке платформы. «По данным Mediascope, в России „Дискордом“ пользуются от 25 до 40 млн человек. Он полезен для студентов и преподавателей, репетиторов в онлайн-школах. По функционалу его не может адекватно заменить ни „Яндекс.телемост“, ни „VK Мессенджер“, ни какой-либо другой отечественный продукт», — пояснил он.

По мнению депутата, стремление «запрещать всё подряд» негативно скажется на конкуренции, а без этого в России никогда не появится своих аналогов. «А мы станем страной победившего VPN», — заключил он.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн оценил российскую аудиторию Discord скромнее — от 2,62 до 4,83 млн ежедневно. Для его разблокировки нужно, чтобы сервис удалил противоправные материалы и обеспечил авторизацию пользователей, сообщил он.

Есть ли аналоги Discord?

Телеграм-канал «МИГ России» не соглашается с тезисом об отсутствии альтернатив Discord. Военным предлагается перейти на отечественный «Контур.Толк», который «полностью соответствует функционалу заблокированного сервиса». Впрочем, для гражданских пользователей он, вероятно, будет не слишком удобным, но им «придется смириться с требованиями обеспечения стратегической секретности».

«Контур.Толк» создан российской ИТ-компанией «СКБ Контур». В бесплатной версии, которая появилась сравнительно недавно, можно устраивать видеоконференции на 50 участников без ограничения по времени, вести трансляцию экрана, общаться в текстовом чате и отправлять файлы.

Геймеры в качестве аналога тестируют другие платформы, правда, из недружественных стран. Например, TeamSpeak, которая тоже позволяет общаться в режиме реального времени и создавать иерархическую систему каналов и подканалов с собственной модерацией. Вот только в ней нет видеозвонков и демонстрации экрана, а для получения полного функционала придется приобрести платную версию.

Сервис Guilded предлагает голосовой чат с отдельными комнатами, трансляцией, шепотом и приоритетным разговором. Однако пользователи жалуются на неудобный интерфейс и плохую интеграцию с игровыми платформами. Мессенджер Element может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, организации телеконференций, совершения голосовых и видеозвонков, а также считается одним из самых безопасных решений за счёт особенностей шифрования, правда, его интерфейс нельзя назвать слишком дружелюбным.