При обстреле автомобиля центра «Э» в Ингушетии погиб полицейский и двое гражданских

Двое гражданских и один полицейский погибли в Ингушетии при обстреле автомобиля, 11 октября пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В машине, по данным источника РБК, находился замруководителя центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев, он остался невредим. Тот же источник сообщил, что у погибших одна фамилия — Аушевы, но эти сведения еще уточняются.

Ранее «Фонтанка» писала, что вечером в пятницу на въезде в Магас неизвестные открыли огонь по автомобилю с сотрудниками центра «Э» республиканского МВД и скрылись. Их объявили в розыск.