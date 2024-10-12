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Происшествия При обстреле автомобиля центра «Э» в Ингушетии погиб полицейский и двое гражданских

При обстреле автомобиля центра «Э» в Ингушетии погиб полицейский и двое гражданских

1 927
3 комментария

Двое гражданских и один полицейский погибли в Ингушетии при обстреле автомобиля, 11 октября пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В машине, по данным источника РБК, находился замруководителя центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев, он остался невредим. Тот же источник сообщил, что у погибших одна фамилия — Аушевы, но эти сведения еще уточняются.

Ранее «Фонтанка» писала, что вечером в пятницу на въезде в Магас неизвестные открыли огонь по автомобилю с сотрудниками центра «Э» республиканского МВД и скрылись. Их объявили в розыск.

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Комментарии
3
почти бросил..)
58 минут
Как легко стать.. "горячей точкой" с таким.. "геостратегом"..
282694747
53 минуты
Ну и чего?Разборки Кавказа необходимо освящать?
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