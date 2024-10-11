Выдыхаем. Магнитная буря на Солнце закончилась

Магнитная буря на Солнце завершилась к вечеру 11 октября, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Буря продолжалась почти сутки. Сейчас геомагнитное поле еще колеблется в диапазоне от неустойчивого состояния до слабых возмущений. Небольшие всплески бури возможны еще в течение суток, добавил Леус, однако основная опасность миновала.
Причиной магнитной бури стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, которая случилась в среду, а до Земли возмущения добрались вечером четверга.
В этот раз последствия магнитных возмущений были видны по всей Земле невооруженным глазом. По всей России на небе было заметно северное сияние.
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