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Общество Выдыхаем. Магнитная буря на Солнце закончилась

Выдыхаем. Магнитная буря на Солнце закончилась

858
2 комментария

Магнитная буря на Солнце завершилась к вечеру 11 октября, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Буря продолжалась почти сутки. Сейчас геомагнитное поле еще колеблется в диапазоне от неустойчивого состояния до слабых возмущений. Небольшие всплески бури возможны еще в течение суток, добавил Леус, однако основная опасность миновала.

Причиной магнитной бури стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, которая случилась в среду, а до Земли возмущения добрались вечером четверга.

В этот раз последствия магнитных возмущений были видны по всей Земле невооруженным глазом. По всей России на небе было заметно северное сияние.

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Комментарии
2
hedgehog_
52 минуты
эту новость писало ИНТЕЛЛЕКТИЩЩЕ магнитная буря на солнце закончилась?! солнце выключилось? на земле магнитная буря была. не надо додумывать. особенно когда не шаришь в вопросе от слова совсем
alex78
1 час
Выдыхаем? А кто-то вдыхал, кроме редакции?
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