Ночное небо окрасилось в розовый и зеленый. Магнитные бури вызвали северное сияние по всей России

Магнитные бури подарили возможность насладиться северным сиянием в разных уголках России. Кадрами природного явления делятся очевидцы в четверг, 10 октября.

Завораживающие виды открылись россиянам ночью. Полярное сияние с разнообразными оттенками — от алого и кораллового до изумрудного с легкой бирюзой — застлали темное небо. Вместо того чтобы считать звезды и находить любимые созвездия, очевидцы снимают на камеры северное сияние и делятся фотографиями и видео в соцсетях.

Как и обещали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, мощная магнитная буря стала причиной полярного сияния, которое видели в Тульской, Свердловской, Курской, Орловской и Ростовской областях. Помимо них, очевидцами живописной ночной картины стали жители Крыма, Кирова, Соликамска и Волгограда. Вероятно, наслаждение такой красотой природы стоит того, чтобы потерпеть головные боли от магнитных бурь.

Ранее космические аппараты зафиксировали широкие облака выброшенной Солнцем плазмы на подходе к Земле. В связи с этим предупредили о магнитных бурях высшего, пятого уровня, но, вероятнее всего, планету ждет несколько дней бурь четвертого уровня. Предварительный прогноз полярных сияний допускал в четверг, 10 октября, снижение границы полярного овала до широты около 40 градусов, что даст возможность их увидеть в Сочи, Алма-Ате и Владивостоке.