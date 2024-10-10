Северное сияние в Сочи и во Владивостоке. К Земле подходит большое облако плазмы, впереди три дня магнитных бурь

Космические аппараты зафиксировали широкие облака выброшенной Солнцем плазмы на подходе к Земле. В связи с этим геомагнитный прогноз на ближайшие три дня крайне благоприятный. Возможны магнитные бури высшего, пятого уровня, но вероятнее всего планету ждет несколько дней бурь четвертого уровня, сообщает 10 октября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Выброс плазмы от 9 октября 2024 года Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ







Фронтальные структуры облаков плазмы, выброшенных Солнцем во время вчерашней вспышки уровня X1.8, уже прошли через космические аппараты слежения, находящиеся в точке Лагранжа L1 в 1,5 миллиона километров от Земли. Если скорость плазмы сохранится на текущем уровне, то она доберётся до планеты примерно в 18:40 по московскому времени. Отмечается, что выброс плазмы был крайне скоростным.

Точного понимания полной силы удара пока нет. На данный момент зафиксированы резкие скачки скорости плазмы от 400 до около 700 км/с, а также почти 10-кратное увеличение плотности газа. Спутники сообщают о резком перепаде магнитного поля, что означает, что к планете вместе с плазмой пришли сильные солнечные магнитные поля. Самое плотное ядро выброса, с которым будет связан пик магнитной бури, подойдет к Земле через 2–3 часа после удара фронтальных структур.

В ближайшие дни прогнозируются сильные магнитные бури четвертого уровня, но не исключается, что они достигнут и экстремального, пятого уровня.

Предварительный прогноз полярных сияний допускает сегодня снижение границы полярного овала до широты около 40 градусов, что даст возможность их увидеть в Сочи, Алма-Ате и Владивостоке.