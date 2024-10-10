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Общество Северное сияние в Сочи и во Владивостоке. К Земле подходит большое облако плазмы, впереди три дня магнитных бурь

Северное сияние в Сочи и во Владивостоке. К Земле подходит большое облако плазмы, впереди три дня магнитных бурь

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1 комментарий

Космические аппараты зафиксировали широкие облака выброшенной Солнцем плазмы на подходе к Земле. В связи с этим геомагнитный прогноз на ближайшие три дня крайне благоприятный. Возможны магнитные бури высшего, пятого уровня, но вероятнее всего планету ждет несколько дней бурь четвертого уровня, сообщает 10 октября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Выброс плазмы от 9 октября 2024 года

Фронтальные структуры облаков плазмы, выброшенных Солнцем во время вчерашней вспышки уровня X1.8, уже прошли через космические аппараты слежения, находящиеся в точке Лагранжа L1 в 1,5 миллиона километров от Земли. Если скорость плазмы сохранится на текущем уровне, то она доберётся до планеты примерно в 18:40 по московскому времени. Отмечается, что выброс плазмы был крайне скоростным.

Точного понимания полной силы удара пока нет. На данный момент зафиксированы резкие скачки скорости плазмы от 400 до около 700 км/с, а также почти 10-кратное увеличение плотности газа. Спутники сообщают о резком перепаде магнитного поля, что означает, что к планете вместе с плазмой пришли сильные солнечные магнитные поля. Самое плотное ядро выброса, с которым будет связан пик магнитной бури, подойдет к Земле через 2–3 часа после удара фронтальных структур.

В ближайшие дни прогнозируются сильные магнитные бури четвертого уровня, но не исключается, что они достигнут и экстремального, пятого уровня.

Предварительный прогноз полярных сияний допускает сегодня снижение границы полярного овала до широты около 40 градусов, что даст возможность их увидеть в Сочи, Алма-Ате и Владивостоке.

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Комментарии
1
ixform
1 час
и в связи с этим вопрос ну вот плазма вот всплески как это должно повлиять на осознание людьми их природы им же параллельно абсолютно чо там где сверкает лишь бы не били
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